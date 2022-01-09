陳政深：港股有反彈惟未轉勢
2022年01月09日 07:30
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港股上周顯著向上，恒指更再次挑戰23,500點阻力位置，主因市場傳出人行短期內將會降準，以及內地多地都發布了新一年的重點工程項目名單；此外，報道指中央擬放寬內房企業併購貸款，毋須計入「三條紅線」，令人憧憬之前壓制大市的不利因素可陸續鬆綁。
然而，上述提及之23,500點阻力仍然不小，加上目前觀察，中央一直擔心的是經濟穩定性以及金融系統安全性的問題，近日之放鬆基本上乃基於對經濟前景的憂慮，當憂慮反映於投資市場，股市難有太大動力。此外，美國貨幣政策偏緊，市場已愈來愈相信今年首次加息之後會伴隨「縮表」，相對於中國偏穩的貨幣政策，港股市場難留資金，整體走勢反彈可期、升勢難望。
個股方面，基於港股大市有反彈，選股可取本身跑贏大市、具業務催化劑，以及走勢見突破之股份。中國生物製藥(01177)主要從事研究、開發、生產及銷售中藥現代製劑，生物藥物及化學藥品，當中抗腫瘤藥、肝病用藥、心腦血管用藥佔最大業務份額，上半年佔59.3%的藥物收入。公司上月公佈，其自主研發的二代高選擇性P2X3抑制劑「TCR1672」，已獲得國家藥品監督管理局簽發藥物臨床試驗批准通知書，同意在國內開展難治性慢性咳嗽(RCC)的臨床試驗。據公司公佈，臨床前研究顯示，TCR1672對緩解子宮內膜異位症患者的痛楚有明顯作用。
走勢上，中生製藥的股價較其2020年高位已跌逾半，整體形態在近5.2港元的低位逐步打底，橫行兩月之後近日似有向上突破之勢，並出現6連陽，同時亦見資金流入，並初步確認50天線；投資者可在5.5元水平吸納，以6.4元為首個目標，若動能配合，可進一步上望7元水平，止蝕參考訂於5元。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）