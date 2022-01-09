陳鳳珠：內房今年資金壓力仍大
2022年01月09日 08:00
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（中新社圖片）
港股踏入2022年後走勢仍然反覆偏軟，並曾跌穿23,000點關口。騰訊控股(00700)近日兩次減持投資，導致市場憂慮騰訊有機會逐步減持其他持有的股份股權，加上市監局再度因科企未能依法申報違法實施經營集中案而作出行政處罰，陰霾再次籠罩科網板塊，料短期投資信心仍然較弱。
今年內地的政策仍以「穩」為主，預期農曆新年前人行或會適時增加市場的資金流動性，有機會加大公開市場操作力度，留意會否為股市帶來支持。雖然預期今年內地或會推動更多資金落入實體經濟，但美國的加息步伐或會較預期快，內地與美國的貨幣政策不一，因此暫時難以釐定資金流向情況，對後市維持審慎態度。聯儲局的議息紀錄顯示今年或會加息3次，而2023年或會進一步加息3次，當局表示有機會提前加息，且加息速度或更快。由於美股連升多年，一旦美國加快啟動加息時間表，美股或會出現顯著調整。
內房去年面臨「三條紅線」的政策，行業資金鏈轉趨緊張，融資規模亦顯著下跌。據克而瑞地產研究中心的報告，去年100家內房企業的融資額按年減少26%至1.28萬億元人民幣(下同)，為5年來首次倒退。2021年內房企業每季的融資規模持續下滑，由首季的4,255億元回落至次季的3,773億元，到第3季的3,079億元，進一步下降至第4季的1,767億元，反映下半年房企持續出現違約事件，影響行業的融資情況。另外，以融資結構分析，去年以境內債融資較多，達到6,351億元，至於境外債融資額為3,409億元。而今年內房企業的到期債金額仍然龐大，達到6,298億元，雖然按年減少21%，但預期內房的資金情況繼續緊張。
另外，內房去年的銷售額較為疲弱，而大部分的內房企業未能完成全年銷售目標，平均只完成不足9成的目標金額。早前內房為加快資金回籠，於年底及春節前加大促銷力度，留意短期內地樓價或會出現回落。不過，內地將會維持房地產市場長線健康發展，料內房行業的資金及銷售情況將會逐漸好轉。
安里資產管理投資組合經理陳鳳珠
(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票）