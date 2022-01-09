陳鳳珠：內房今年資金壓力仍大

今年內地的政策仍以「穩」為主，預期農曆新年前人行或會適時增加市場的資金流動性，有機會加大公開市場操作力度，留意會否為股市帶來支持。雖然預期今年內地或會推動更多資金落入實體經濟，但美國的加息步伐或會較預期快，內地與美國的貨幣政策不一，因此暫時難以釐定資金流向情況，對後市維持審慎態度。聯儲局的議息紀錄顯示今年或會加息3次，而2023年或會進一步加息3次，當局表示有機會提前加息，且加息速度或更快。由於美股連升多年，一旦美國加快啟動加息時間表，美股或會出現顯著調整。

內房去年面臨「三條紅線」的政策，行業資金鏈轉趨緊張，融資規模亦顯著下跌。據克而瑞地產研究中心的報告，去年100家內房企業的融資額按年減少26%至1.28萬億元人民幣(下同)，為5年來首次倒退。2021年內房企業每季的融資規模持續下滑，由首季的4,255億元回落至次季的3,773億元，到第3季的3,079億元，進一步下降至第4季的1,767億元，反映下半年房企持續出現違約事件，影響行業的融資情況。另外，以融資結構分析，去年以境內債融資較多，達到6,351億元，至於境外債融資額為3,409億元。而今年內房企業的到期債金額仍然龐大，達到6,298億元，雖然按年減少21%，但預期內房的資金情況繼續緊張。

另外，內房去年的銷售額較為疲弱，而大部分的內房企業未能完成全年銷售目標，平均只完成不足9成的目標金額。早前內房為加快資金回籠，於年底及春節前加大促銷力度，留意短期內地樓價或會出現回落。不過，內地將會維持房地產市場長線健康發展，料內房行業的資金及銷售情況將會逐漸好轉。

安里資產管理投資組合經理陳鳳珠

(作者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票）