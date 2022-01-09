陳樂怡：銀行股估值偏低　受惠加息周期

港股近期受多重不利因素影響，包括外圍加快收水、科技股跌勢未止及本地疫情升溫。美國聯儲局去年12月議息會議紀錄顯示，局方可能提前加息，加息速度或更快，縮表速度可以超過此前一輪縮表周期。美國10年期債息抽升至1.7厘，美股高位震盪，尤其是科技股明顯受壓。美股作為環球股市的先行指標，其調整將會左右其他市場。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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