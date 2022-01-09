陳樂怡：銀行股估值偏低 受惠加息周期
2022年01月09日 08:30
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港股近期受多重不利因素影響，包括外圍加快收水、科技股跌勢未止及本地疫情升溫。美國聯儲局去年12月議息會議紀錄顯示，局方可能提前加息，加息速度或更快，縮表速度可以超過此前一輪縮表周期。美國10年期債息抽升至1.7厘，美股高位震盪，尤其是科技股明顯受壓。美股作為環球股市的先行指標，其調整將會左右其他市場。
其次，本港科技股近期走勢疲弱，除了受債息急升、監管陰霾不散的影響，騰訊控股(00700)的減持動作亦引發投資者戒心，使一眾騰訊有份投資的股份捱沽。還有，因應本港變種病毒感染個案上升，港府升級防疫限制，不利本港經濟復甦。恒指遭多重夾擊下，上行空間有限，23,500點阻力較大，或會下試2020年5月低位22,519點。市況風高浪急，預計部分資金將會泊入高息股。長債息抽升，帶動銀行股近期跑贏大市。而且，行業估值偏低，未來將可受惠於加息周期。銀行股當中，以中銀香港(02388)及恒生銀行(00011)對利率向上的敏感度較高，建議關注。
另外，國務院總理李克強表示，面對新的經濟下行壓力，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經濟平穩開局、穩住宏觀經濟大盤。預計2022年將會有刺激消費的政策出台，事實上，在2021年底多個地方政策已積極發放消費券。工信部提出支持綠色家電及新能源汽車。汽車股近期受累於供應鏈受阻，股價明顯調整，但中長線增長故事不變。家電股逆市偏穩，為了穩住宏觀經濟基本盤，市場普遍預計2022年房地產調控政策具微調空間，利好家電需求。龍頭企業如海爾智家(06690)持續推進品牌高端化，疫情期間業績仍然表現穩健，建議收集。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)