曜熊理財：科技基金今年受壓加息

美聯儲紀要認為必須加快加息步伐。隨着Omicron變異毒株在美國加速蔓延，與經濟重新開放相關的股票普遍承壓。美股大幅收跌，科技股跌幅領先。

聯儲官員考慮比先前預期更早、更大幅度加息。會議紀要顯示，鑑於通脹壓力上升和勞動力市場走強，收緊政策是合理，有必要提前或早於此前預期提高聯邦基金利率。

鴿派已轉向鷹派。美國明尼阿波利斯聯儲主席預計美聯儲今年將加息兩次，以應對持續高企的通脹，在此之前，一直堅持應將接近於零的利率至少保持到2024年的立場。而另一位著名鴿派人物——聖路易斯聯儲主席去年底放棄了鴿派立場，轉為鷹派。

美聯儲最新會議紀要發布後，美國國債的拋售加速。10年期國債收益率一度升至1.7787%，創4月以來最高水平。隔夜掉期市場顯示美聯儲在3月會議上加息25個基點的概率為80%。

美國科技股遭遇十年來最砸盤。去年12月開始，對沖基金猛烈地拋售高成長、高估值的股票，尤其是晶片股和軟件股。聯儲今年加息前景可能比許多人想像的更激進，科技股幾乎沒有支持，因此不需要多大拋售力度，就已經大跌。預期科技基金今年續受壓加息。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉