鄺紫珊：捕捉電池儲能投資機會

電動車將在未來10年很大程度影響市場動向的主要題材，其中電池更是主要關鍵零組件，在行業鏈中佔有較高的毛利率，除了電動車外，投資者也可考慮投資與電池及儲能等相關ETF(交易所買賣基金)。

有能源諮詢機構估計，石油需求將於2026年見頂後便逐漸下降，國防戰略儲備也可能從儲油轉向儲電，隨着市場對電動車的需求上升，促使對電池需求出現百萬倍擴張。一台電動車約需7,000至8,000顆鋰電池，而電池最大宗需求來自電動車，估計未來電池供應將跟不上需求速度，對電池的需求甚至多過車用晶片。有調查指出，電池估計約在2025年發生供不應求現象，而有關現象很可能會維持至2030年。

事實上，電池短缺現象始於去年，美國汽車廠商福特去年12月宣布暫停接受F-150電動車型號預訂，原因是鋰電池供應不足。另外，在供需緊張下，電池供應商於2021年的股價升幅更是明顯，好像全球最大電動車電池製造商寧德時代、及全球最大鋰礦商雅寶公司的股價表現都非常亮麗。

電池需求上升除來自電動車，也因為儲能電池。為達碳中和目標，全球多國將推升再生能源的發電量，故再生能源併入電網的建設及儲能技術也將會增加。至2030年，全球鋰電池儲能市場將可能以年複合增長率30%至40%的速度增長，故電池供應鏈及龐大的儲能商機將是未來投資亮點之一。

另外，電動車普及，充電椿的數量也將是關鍵，估算若2040年全球電動車銷量達5億台，而配套的充電椿至少要有2.9億座，以目前歐美的充電椿數量明顯不足，故充電椿及汽車充電插座及充電槍、車載充電機等相關配置都是商機無限。

據了解，全球已有超過20個國家目標於2025年至2050年間，訂定汽車電氣化或燃油車禁售令。電動車是大勢所趨，全球整體目標是2030年電動車銷售量佔整體汽車市場的3成，也即顯示未來十年電動車數量將會是6倍速度的增長，故相關電池、儲能及充電椿等相關投資題材的投資標的，投資者也可多加注意，以捕捉其成長商機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊