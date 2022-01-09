【星期一‧炒啲乜】中美通脹數據出爐　投資布局點揀好？

股票市場2022年開局麻麻，美股全周下跌，其中納指更累跌4.5%，港股則僅靠上周四和周五連彈兩日，新年首周才倖保不失。

聯儲局去年12月的議息會議記錄暗示有機會提前至3月加息，並有可能在年底前宣布「縮表」，「鷹派」政策取態嚇窒市場，美國國債孳息率繼續上揚。另外，美國上月非農就業職位增加19.9萬個，遠遜市場預期的44.7萬個。香港方面，第5波疫情來勢洶洶，防疫措施收緊，港股投資氣氛亦受影響。

展望今周，隨了關注疫情發展和美債息走勢，中美不約而同會公布去年12月通脹率數據，聯儲局主席鮑威爾將出席聽證會發表講話，以及由金融股揭開美股業績期，多重消息隨時加劇港股波動性。如果大家對今周如何布局尚未有頭緒，不妨參考以下專家的財經分析及建議。

1、【葉尚志：政策風險釋放 騰訊目標看580元】

2、【郭家耀：商湯急升後料整固期較長 宜觀望】

3、【陳政深：港股有反彈惟未轉勢】

4、【陳鳳珠：內房今年資金壓力仍大】

5、【陳樂怡：銀行股估值偏低 受惠加息周期】

6、【曜熊理財：科技基金今年受壓加息】

7、【鄺紫珊：捕捉電池儲能投資機會】