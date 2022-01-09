中證監將從嚴打擊證券期貨違法行為

中國證監會投資者保護局一級巡視員黃明表示，落實零容忍要求，依法從嚴打擊證券期貨違法行為，要繼續做好刑法修正案、新證券法的宣傳和貫徹，讓零容忍的理念更加深入人心。堅持分類監管、精準打擊，依法從嚴從快查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易、利用未公開信息交易以及編造傳播虛假信息等重大違法案件，加大對發行人、控股股東及實控人、中介機構及其從業人員等的違法違規行為的追責力度。

黃氏稱，資本市場對促進共同富裕具有重要意義，一是資本市場可以優化資源配置；二是通過進一步推動提升上市公司的整體質量，強化投資者回報，可以為投資者提供更多財產性收益，讓廣大投資者更加充分的分享中國經濟成長的紅利；三是通過更好發揮資本市場財富管理的功能，以專業的金融產品和服務，更好滿足居民日益增長的資產管理需求。

他強調，資本市場違法違規行為會侵害廣大投資者合法權益，資本的序擴張也將帶來系統性風險，這些都不利於資本市場發揮促進共同富裕的積極作用，這就要求切實防止資本無序擴張和違法違規造成，要加強監管，嚴把資本市場的入口關，把保護投資者合法權益作為監管工作的出發點和落腳點。