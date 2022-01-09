買家轉向二手市場　十大屋苑周末成交大增4倍

受第5波疫情爆發影響，發展商暫緩賣樓步伐，買家轉向二手市場。中原指出，十大屋苑於周六、日(8、9日)錄10宗成交，較對上一周的元旦周末大增4倍。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商紛紛延遲推盤時間表，造成新盤空窗期，由於疫情下交投氣氛淡靜，業主為求成功賣樓不惜減價求售，買家亦借勢積極還價洽購，令二手成交稍為回升。

其中鰂魚涌太古城錄2宗成交，為交投最活躍屋苑之一，中原張光耀表示，屋苑洞庭閣低層G室，實用面積約580方呎，兩房則王間隔，以約926萬元易手，呎價約15,965元。原業主於2010年以405萬元買入單位，持貨至今帳面獲利約521萬元，單位升值約1.29倍。

部分業主以低價吸客，該行袁顯岸表示，紅磡黃埔花園於兩日錄1宗成交，單位為1期4座低層A室，實用面積約777方呎，三房連套房間隔，上月叫價1,200萬元放售，最終大手減價140萬元，以1,060萬元易手，呎價約13,642元，屬低價成交。原業主於2009年8月以425萬元買入單位，至今升值約635萬元或約1.49倍。

該公司柯勇指出，將軍澳新都城亦錄1宗買賣，該盤1期4座高層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以約695萬元售出，呎價約19,093元。原業主於2001年5月以159萬元買入單位，現轉售帳面獲利約536萬元，升值約3.37倍。