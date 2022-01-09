【向世界錢進】英樓價升勢未了　專家教買315萬以下物業

英國獨立屋及半獨立屋前景看高一線，料續受惠於移民及當地首置需求旺盛。

自英國國民(海外)護照(BNO)「5+1」途徑移民英國計劃去年接受申請，香港人購買英國物業移居當地成為熱門話題。同時，英國住宅樓價升勢強勁，個別地區如利物浦、倫敦名校區金斯頓(Kingston)及巴內特(Barnet)，更按年升逾一成。展望今年，樓價走勢會否更上一層樓？

英國房地產網站Zoopla上月下旬公布的資料顯示，截至去年11月，英國物業價格按年錄得平均7.1%升幅，較2020年同期的3.9%按年升幅，高出接近一倍。其中，以北部城市的升勢較為凌厲，例如利物浦錄得10.7%升幅，排名第一，而深受港人熱愛的曼徹斯特，亦上升8.5%，排名第二。

星之谷移民及海外房地產顧問董事總經理莊鈺洪表示，北部城市樓價去年跑出，主因這些地點樓價相對便宜，平均樓價只是倫敦一半，入場門檻低，吸引不少投資者及自用的買家入貨。至於倫敦樓價則大幅落後大市，同期只錄得2.4%升幅，甚至比2020年的3.2%升幅還要低。

他表示，疫情後很多企業都讓員工在家工作，令打工仔重新審視居住成本效益，不少人移居至倫敦周邊地區，以更便宜的價錢取得更大的居住空間。同時，不少企業將倫敦總部外移，以節省營運成本，進一步加速人口流動。根據會計師行羅兵咸永道估計，去年倫敦人口將因居民外移而導致30年來首次出現負增長，影響樓市需求。儘管如此，倫敦名校區如Kingston及Barnet等，住宅需求依然非常熾熱，個別小區按年升幅超過10%，可謂支撐着整個倫敦樓市。

從物業類型來看，他續指，獨立屋及半獨立屋價格在去年上半年跑出，但隨着下半年疫情緩和，城市重新開通，分層單位價格出現追落後的情況。

踏入2022年，莊氏預計英國樓價在需求持續下仍會增長，但步伐可能會較2021年放緩，而買家也需留意兩個主要因素，包括變種病毒會否引發另一波疫情，以致影響經濟及買家入市意欲。此外，通脹升溫或會加快央行加息步伐。英倫銀行近日將基準利率由0.1厘的歷史低位上調至0.25厘，如果能源及物價進一步升溫，料2022年或會繼續加息，令新做按揭成本上升，繼而有機會為熾熱的樓市稍為降溫。

至於從物業類型分析，獨立屋及半獨立屋將仍受惠於移民及英國當地首置需求旺盛，尤其是30萬英鎊(約315萬港元)以下的小屋，升值潛力可看高一線。分層單位方面，他相信均值回歸的投資定律，經濟重鎮例如曼徹斯特及伯明翰等，當疫情緩和經濟重啟，打工仔及學生租務市場剛性需求亦將會重臨，從投資角度看亦可以考慮。

去年英國物業市場成交活躍，於首3季錄得超過1,500萬宗成交，是自2007年以來的新高，總成交金額超過4,700億英鎊(約4.93萬億港元)，比2020年多出950億英鎊(約9,970億港元)。

英國政府推出BNO「5+1」計劃後，香港人買英國樓的個案激增。他觀察到不論自住或放租，英國住宅物業按揭申請宗數均有增加。

按揭方面，去年港人投資偏好按揭成數愈高愈好，有九成港人選擇借盡英國樓的最高75%按揭。當中，有七成人選擇只還利息（Interest Only）的供款方式，一來可以槓桿作投資，二來可每月增加現金流。另外，貸款人亦喜歡借得愈長愈好的選擇，有銀行提供最長35年供款年期，最高可到申請人85歲，令需要歸還本金的期限更有靈活性。年期長短與供款方式成為按揭申請者選擇哪間銀行的重要考慮因素。

●能源費升返疫前 勢續上漲

移民後的生活成本不容小覷，除了膳食、交通等日常開支，英國能源費和市政稅也不算是一筆小數目。

為應對全球天然氣成本上漲，英國能源監管機構Ofgem在去年10月調高了標準能源價格上限，從每年1,138英鎊（約1.19萬港元）增加至1,277英鎊（約1.34萬港元），目前能源價格上限已重回2019年新冠肺炎疫情爆發前水平。

當局每年會審視兩次能源價格上限，預期在今年2月會公布新的能源價格上限審查結果，倘有變動將於4月份實施。有研究機構警告，英國今年能源費用較大機會繼續上漲，在英國居住應做好能源費用增加的預算。

此外，住在英國每年需要向市政府支付市政稅，金額由市政府制訂，並用於提供社區服務和改善公共設施，例如垃圾收集、街道照明、道路維護、運作學校及圖書館等，每個住戶要繳交的市政稅每年約1,400至2,000英鎊(約1.46萬至2.09萬港元)不等，並可以分10期或12期來支付。

英國智庫財政研究院（IFS）表示，根據政府預算，每年最少需要增加3.6%市政稅才能維持疫情前服務水平。而到2024至2025年度，市政稅更有機會要增加5%，才能應付額外的服務成本上升和需求增加。

業界亦憂慮，隨着地區服務面臨愈來愈大的財政壓力，依靠市政稅收入未必可有效應對，英國政府亦不可能不斷增加向地方議會的撥款，使用在社區服務的資源仍需要更有效的分配。