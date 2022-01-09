中證監官員：資本無序擴張不利共同富裕

內地對網絡平台的反壟斷延伸至資本市場，中國證監會官員表示，資本無序擴張會帶來系統性風險，不利於資本市場發揮促進「共同富裕」的積極作用，接下來當局將加強對資本的規範引導，為資本設置「紅綠燈」。

中國證監會投資者保護局一級巡視員黃明出席活動時表示，證監會投保局將堅持建制度、不干預、零容忍，堅持置「四個敬畏、一個合力」的監管理念，健全有機立體的投資者保護體系，助力共同富裕。

他指出，一是要確保全市場註冊制改革平穩落地，更好發揮資本市場融資功能；二是要強化內生動力，壓實主體責任，推進提高上市公司質量；三是要落實「零容忍」要求，依法從嚴打擊證券期貨違法行為。

第四，黃明說要加強對資本的規範引導，對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，與相關方共同建立健全防止資本無序擴張的制度機制，為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，有效控制其消極作用。

黃明特別強調，資本市場違法違規行為會侵害廣大投資者合法權益，資本無序擴張也會帶來系統性風險，這些都不利於資本市場發揮促進共同富裕的積極作用。證監會將切實防止資本無序擴張和違法違規「造富」，加強監管、嚴把資本市場的入口關，塑造健康良性的行業文化。