【決戰周三】中美同日發通脹數據　貨幣政策正式分道揚鑣？

本周三(12日)，對於金融市場來說是一個極其重要的日子，因這日有機會確認中美貨幣政策正式分道揚鑣！事緣兩國將於同日先後公布上月通脹數據，內地料緩緩化解供應壓力；美國則恐再衝上數十年新高，投資者萬勿錯過。

●華通脹料放緩 「放水」助穩經濟

中美分別會於周三公布去年12月通脹數據，在美國去年11月通脹幅度創逾30年以來新高的同時，中國通脹僅屬溫和，情勢大相逕庭，預示兩國貨幣政策勢將背道而馳，美國正啟動加息周期，中國則有機會需要進一步減息或放寬幣策，以刺激經濟和通脹。

內地將於本周三早上公布2021年12月的通脹數字，目前市場預計消費者價格指數(CPI)增幅將由對去年11月的2.3%，放緩至1.7%。上月工業生產者出廠價格指數(PPI)亦料由去年11月的12.9%，降至11.3%。如此一來，內地的通脹形勢正好暗示貨幣政策仍大有寬鬆的空間。

觀乎內地宏觀經濟環境，通脹溫和有利今年整體發展。國家發改委副主任寧吉喆最新指出，內地去年國內生產總值(GDP)將連續兩年超過100萬億元人民幣，人均GDP亦連續3年超過一萬美元。內地4大宏觀指標均向好，包括經濟增長較快、消費價格較低、就業情況較好，以及國際收支平衡，顯示去年經濟運行保持在合理區間。

當提到內地通脹數據時，寧氏表示，居民消費價格料溫和上漲。回看去年首10個月，CPI按年增長0.9%，低於去年初政府訂下的3%預期目標，到11月CPI按年漲2.3%，扣除食品和能源價格的核心CPI按年僅升1.2%。換言之，內地保供穩價政策持續發力。

除通脹溫和的預期，本周出爐的12月新增貸款規模亦可能按月大致持平，中金公司估錄約1.2萬億元人民幣，社會融資按年增速或上升，均反映銀行續放貸予企業實體。同時，有外媒引用機構調查顯示，有業界相信內地寬鬆貨幣政策意猶未盡，意味內地有減息空間。中國智庫金融四十人論壇發表的文章中寫道，當局應降低利率，並增加基礎設施投資，以提振內需；利率政策工具應前置，通過更低的利率降低民企的債務壓力。

中國人民銀行前顧問余永定同樣發出下調貸款基準利率的呼聲。事實上，對上一次下調利率已要追溯到2015年，此後一直維持不變。余氏還表示，人行應該還會繼續「降準」(下調銀行存款準備金率)，以遏制經濟放緩。法國巴黎銀行亦持相同看法，認為人行今年或分兩次下調中期借貸便利(MLF)及「降準」。

關於中美幣策背馳，早有人行前高層點出原因。人行貨幣政策委員會前委員馬駿稱，美國通脹已逾6%，貨幣政策壓力遠大於一年前，主要由流動性氾濫引起，故須收緊貨幣政策；然而，中國則需用結構性手段解決，而非用貨幣政策去對付潛在通脹壓力。他又預計，今年美國加息，中國則不會，不同的貨幣政策走勢會對資本流動和匯率產生影響，而美國高通脹原因之一就是對中國貨加徵關稅，故部分美國學者正反思應否下調中國貨的關稅。

●美物價恐續飆 焗早加息「收水」

美國10年期國債孳息率上周曾升穿1.8厘，意味債市已逐步反映高通脹環境下的加息預期，適逢本周通脹數據即將出爐，料進一步加劇市場波動。另外，聯儲局多位官員上周展現「鷹姿」，先後發表支持「收水」的言論，而最能受惠於加息的大型銀行股也將在本周公布業績，為美股新一季業績期拉開帷幕。

美國上月消費物價指數(CPI)將於周三公布，市場預期物價按年升幅會達到7.1%，較前一個月的6.8%更進一步；周四亦會公布生產物價指數(PPI)。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，當局最早可能在今年3月加息，以更有效地應對通脹，之後加息步伐會視乎通脹表現而定，至於縮減規模達到8萬億美元的資產負債表可能是聯儲局的下一步政策行動。

三藩市聯儲銀行行長戴利則認為，聯儲局在加息一、兩次之後，就會加速縮減資產負債表。如果聯儲局維持這個縮減買債的步調，預期買債計劃到3月便結束。她強調，如果加快縮表，就不必積極加息，因「縮表」是一種比加息更為激進的貨幣緊縮手段。她稱，希望基準利率上升的路徑較平緩，而對資產負債表進行更多調整，以將貨幣政策帶回正軌。

「縮表」雖然功效強勁，但也是聯儲局使用經驗最少的一個政策工具。戴利建議先調整資產負債表，並觀察對經濟、樓市和整體經濟的影響，之後再調整政策利率。

在通脹高企以及加息預期下，美國10年期債息已偷步上揚，最終拖累以科技股為主的納指上周累跌4.53%，至14,935點；標指跌1.89%，以傳統經濟股為主的道指則微跌0.39%。

瑞銀財富管理認為，本輪股市調整似乎有些「跌過龍」。該行認為，聯儲局的貨幣政策正常化，不會削弱企業盈利增長的前景。目前消費支出強勁、薪酬水平上漲，加上融資條件仍然寬鬆，盈利前景基本上穩固。值得注意的是，自去年夏季以來，當局已始轉鷹，惟股市表現一直相當不錯。從歷史上看，股市在首次加息前的數月表現通常良好。

嘉信理財(Charles Schwab)理財顧問副總裁林長傑亦預期，通脹會在今年內逐漸緩和。他留意到物流成本上半年沒有加價，加上貨櫃供應有改善、全球製造業好轉等，料供應鏈問題會在年中得以紓緩，物價有望降溫。

雖然上周科技股顯著回調，但追蹤美國24大銀行的KBW銀行指數全周漲逾10%，主因是銀行股能受惠於潛在加息所帶來的息差擴大。大型銀行亦在本周陸續披露季度業績，富瑞將於周三美股收市後放榜，花旗、摩根大通、富國銀行周五開市前將放榜。