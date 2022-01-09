樓市氣氛疲弱　沙田第一城高層兩房僅532萬易手

樓市氣氛表現疲弱，樓價上升乏力，沙田第一城有高層兩房減價約38萬元，以532萬元售出，與去年8月同座極低層同室單位相比，樓層相差接近20層，但做價僅高出4萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黃建軍表示，北角城市花園6座低層C室，實用面積約931方呎，三房連套房間隔，以1,380萬元成交，呎價約14,823元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指出，北角金山閣高層B室，實用面積約180方呎，開放式間隔，原開價430萬元，放盤1個月減價12萬元或2.8%，以418萬元沽出，呎價約23,222元。原業主於2011年2月以約200萬元入市，持貨至今帳面獲利218萬元，升值約1.1倍。

●利嘉閣張智恆表示，西營盤63 Pokfulam高層H室，實用面積約263方呎，開放式間隔，享海景，新近以月租約17,000元租出，呎租約64.6元。原業主於2019年5月以約891.8萬元購入上單位，現租出享租金回報率2.3厘。

●美聯鍾庭鋒稱，筲箕灣譽都高層E室，實用面積約467方呎，兩房間隔，原每月叫租約2萬元，減租後以約1.85萬元租出，呎租約39.6元。

－－－－－－

九龍區

●美聯黃家樂稱，新蒲崗越秀廣場2座秀華苑中層D室，實用面積約469方呎，三房間隔，兩個月前放盤叫價760萬元，鑑於近日市況反覆，決定降價15萬元，獲同區客以745萬元承接，呎價約15,885元。

●香港置業張仲賢表示，大角咀形品‧星寓高層K室，實用面積約366方呎，一房間隔，獲區內單身客以700萬元承接，呎價約19,126元，較市價低約2%。原業主於2010年8月以約346.1萬元購入單位，是次轉售帳面獲利約353.9萬元，物業升值逾1倍。

●香港置業陳渝東指出，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15號高層B室，實用面積約466方呎，一房間隔，放租5天即減租約1,300元，以月租1.55萬元租出，呎租約33.3元，較市價低約3%。

●香港置業許鷹傑表示，大角咀港灣豪庭6座高層F室，實用面積約474方呎，三房間隔，以約950萬元放盤，一個月後獲同區客洽詢，議價後微減7.8萬元，以942.8萬元成交，呎價約19,890元。原業主於2016年5月以約680萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利262.8萬，升值約38.6%。

－－－－－－

新界區

美聯鄭志燿指出，沙田第一城39座高層A室，實用面積約284方呎，原以570萬元放售，減價約38萬元或約6.7%，以532萬元售出，呎價約18,732元，單位2018年初至今升值約9%。資料顯示，該座一個與上址樓層相差接近20層的極低層A室，5個月前曾以約528萬元成交，是次做價僅高出4萬元。

●美聯林莊姿表示，西貢匡湖居2期C段單號屋，實用面積約1,356方呎，連948方呎花園，附有雙車位，原業主為一直居港華僑，決定返回老家定居，原以2,880萬元放售單位，最後大減200萬元，以2,680萬元沽出，呎價約19,764元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山曉峯灣畔5座低層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原叫價720萬元，放盤兩個月，減至713萬元沽出，呎價約14,793元。原業主於2009年1月購入單位，當時作價188萬元，持貨至今帳面獲利525萬元。

●世紀21宇田蔡偉文表示，大埔太湖花園8座中層A室，實用面積約590方呎，套三房間隔，原開價890萬元，放盤約1個月減價20萬元，減幅2.2%，獲用家以870萬元承接，呎價約14,746元。原業主於1992年7月以123萬元入市，持貨至今帳面獲利747萬元，單位升值約6.1倍。

●中原賴昌武指出，荃灣名逸居2座高層D室，實用面積約530方呎，兩房間隔，叫價880萬元，減至860萬元沽出，呎價約16,226元。原業主於2017年5月以678萬元購入單位，現沽出單位帳面獲利約182萬元。

●祥益地產黃肇雯稱，天水圍居屋天盛苑D座高層8室，實用面積約634方呎，三房間隔，原業主有意移民，減價50萬元後，未補價第二市場成交價490萬元，呎價約7,729元。

●祥益黃慶德表示，屯門邁亞美海灣5座低層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，減價60萬元，以530萬元售出，呎價約10,838元。

－－－－－－