【港股前瞻】美債息狂飆　恒指最高僅見二萬四？

美國擬加緊貨幣政策正常化步伐，令美國國債孳息率飆升，帶挈憧憬淨利息收入增加的金融股上周五成為升市主力，道指「埋單」僅微跌。不過，變種病毒Omicron周末繼續於香港肆虐，拖累本地股，加上中美通脹數據不約而同在本周三出爐，尤其是美國通脹若然繼續居高不下，可能影響當局貨幣政策的取態，為港股表現增添變數。故專家認為，港股本周最多只可能升2%便乏力再上。

縱使港股已連續3周上升，但其實累計升幅為僅300點，投資者十分謹慎。iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，變種病毒可能持續拖累「本地薑」地產板塊，繼而影響港股表現，內地發展商的債務消息又不絕於耳，即使「北水」暫時仍願意吸納港股，但能否「單天保至尊」托起股市存疑。此外，短期亦要留意新能源板塊上周「殺估值」的情況會否延續至本周。

他續表示，本周港股的表現最主要受制中美兩地的通脹數據，要留意內地生產者價格指數(PPI)的上漲問題會否傳導至消費者價格指數(CPI)。他並預計，恒生指數本周最多升到23,800至24,000點，相當於升約1至2%，市場就可能會借勢回調，初步支持位為23,000點、即10天移動平均線下方。