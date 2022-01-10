渣打嚴守敬：內房拖累　亞洲發債量料遜去年

渣打銀行大中華及北亞區債務資本市場部主管嚴守敬接受訪問時表示，去年亞洲區（日本除外）的G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券發行量按年僅增1.07%，規模3,468.8億美元。他預期，企業再融資需求強勁，帶動今年首季債券市場熾熱，惟料今年亞洲發債將較去年遜色，而內房發債或不及前兩年。

回顧去年債券市場市況波動，內地華融事件以及內房爆發債券違約潮，影響投資者對中資債券的取態，亦拖累其他中資境外債發行。儘管在華融獲救後，去年8、9月市場買債意欲提高，惟美國聯儲局縮表和加息預期升溫，面對發債成本增，企業減少融資，使去年第四季債券發行量縮水。

今年首周債市重拾動力，他舉例指，上周香港機場管理局、南韓政策性銀行和印度信實工業共發行110億美元債券，亞洲區（除日本外）的G3貨幣債券發行額龐大，預期國企、中資金融機構和港企等亦將於本周起相繼發債，料趨勢維持至農曆新年前，惟內房的「貢獻」將會降低。

他稱，已有內房與該行接觸，初步計劃發行規模較小，年期較短的債券，預告今個月將會較大型的內房發債。事實上，內房板塊大、資金流入龐大，回報相對較高，相信投資者仍續關注內房債，但短期料仍淡靜。值得留意的是，原本投資內房債的資金去向如何，將會受市場關注，惟他相信流入金融機構的機會較低。

反映企業發債成本的美國10年期國債孳息率近期升至1.75厘，惟2020年初則為1.9厘，即目前債息仍較疫情前低，企業再融資成本仍然較低，加上去年底債市波動時，企業或將發債計劃推延至今年1月，料帶動首季發債規模。