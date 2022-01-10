長橋證券冀躋身港互聯網券商三甲

近年，主打免佣金的互聯網券商興起，愈來愈多新競爭者加入戰場，甚至不惜「落重本」大搞免費送股以吸引客戶。來自新加坡的長橋證券於去年10月正式於香港市場營運，以「社交型」券商作為賣點。長橋證券香港行政總裁曾冠杰更表示，希望在年內成為本港市場排名前3的互聯網券商。

過去一段時港股表現低迷，反之美股則異常蓬勃，故不少香港散戶亦選擇轉炒美股。作為互聯網券商新秀，長橋目前尚未有美國牌照，故在長橋上進行的美股交易仍須依賴上游券商。惟曾氏稱，公司正持續在不同金融市場展開合規布局，申請相關牌照。除正股以外，公司亦計劃推出更多交易產品，今年內或推出個股期權交易。

免佣券商在美國已盛行多年，但有個別平台為降低成本，會把用戶的客戶落盤訂單出售予市場莊家（Market Maker）負責執行，然後在另類交易平台（俗稱「黑池」）交易中賺取差價或返佣套利。曾氏則強調，長橋不會這樣做來牟利，客戶所有訂單會「直出交易所」。然而，與其他主流香港互聯網券商一樣，長橋在豁免佣金的同時，仍會收取平台費。

他續指，長橋的優勢在於其社交功能，投資者可以看股價的同時互動交流。舉例而言，若於長橋的應用程式（App）上看到其他用戶評論了某隻股票，可以透過內建功能，追蹤該用戶過往評論股票後的升跌走勢。另外，長橋App也會提供整合了每隻股票財務數據等資料的「全景模式」，並且配以供應鏈行業圖譜分析，降低投資者炒股時「做功課」的門檻。