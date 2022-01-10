道期跌近百點　布油上周累升逾5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.79；港匯見7.7967；離岸人民幣(CNH)報6.3808；美元兌日圓處115.61；歐元報1.1352，英鎊報1.3585。金價處1,795.73美元。布油報81.38美元，紐油處78.48美元。比特幣報4.18萬美元。道指期貨跌近100點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指上周五(7日)收報36,231點，跌4點或0.01%；標指收報4,677點，跌19點或0.41%，連跌4日；納指收報14,935點，跌144點或0.96%。總結全周，道指、標指、納指分別累跌0.29%、1.87%、4.53%。

●美國上月非農就業職位增加19.9萬個，遠遜市場預期的44.7萬個。同月失業率回落續0.3個百分點，至3.9%，勝預期。

●港股ADR指數上周五靠穩，按比例計算，收報23,589點，升95點或0.4%。

●即月恒生指數夜期上周五收報23,568點，升101點，高水75點，成交23,887張。

●美國去年11月消費信貸增長399.91億美元，預期增200億美元，前值增168.97億美元。

●外媒引述消息指，擁有WallStreetBets等知名論壇的網上討論區Reddit最快今年3月在美國上市，估值可能高達150億美元。

●紐約2月期油上周五收報每桶78.9美元，跌56美仙或0.7%，全周計累升4.9%；布蘭特3月期油收報每桶81.75美元，跌24美仙或0.29%，全周累升逾5%。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,795.4美元，跌0.5%，全周計累跌約1.7%，創自去年感恩節以來最差單周表現。

●外媒上周五引述消息稱，美國白宮管理和預算辦公室正跟衞生部共同討論新冠肺炎支出計劃，尋求取得更多資金緩和疫情。

●美國總統拜登表示，目前疫情已較早期階段不同，推動了一個「新常態」，並認為新常態會比現在更好，認為美國有能力控制疫情，但重申疫苗接種和提高檢測能力的重要性。

●英國富時100指數上周五收報7,485點，升34點或0.47%；法國CAC指數收報7,219點，跌30點或0.42%；德國DAX指數收報15,947點，跌104點或0.65%。

●中國人壽：董事長王濱涉嚴重違紀違法受查。