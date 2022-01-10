潘梓生：聯儲轉鷹無阻商品升

上周市場焦點落在聯儲局議息聲明當中，加上聯儲局理事布拉德講話，市場除了消化聯儲局將在今年3月停止買債，以及將開始加息的預期外，開始擔憂聯儲局將在今年稍後開始真正「收水」，即從市場抽走資金並縮減資產負債表規模。市場一度大舉拋售資產，美國債息急升令納指曾單日大跌超過3%，虛擬貨幣價格更急插。

不過，本欄一再強調聯儲局政策雖然開始轉鷹，但現時當局仍然大幅落後於通脹前景，甚至繼續向市場注入流動性，縮表若在下半年才正式啟動，已經大幅落後於通脹環境，而且聯儲局仍未就額度提出指標，以及「收水」為保市場波動，市場必先經歷一段時間才會正式轉向，故此通脹難以短時間內迅速逆轉。

事實上，眾多大宗商品價格近期沒有受到聯儲局政策大幅打壓，反而明顯轉強。基本金屬價格如鋁、鎳等，農產品如玉米、大豆均於低位整固後回升，油價更從63美元水平大幅反彈至80美元以上，與股市近日恐慌實屬兩個場景，而美元在當局再度放鷹時卻無法繼續突破向上，若美匯指數失守95.6，則可確認短期強勢完結，屆時商品可能再迎來另一輪升浪。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生