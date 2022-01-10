當代置業再被要求提早還債　周一復牌暴跌38%

另外，集團表示，境外優先票據(其中包括2021年到期票據及2023年到期票據)的未償還本金總額約13.48億美元(約105億港元)。公司已收到若干票據持有人的通知，要求提早償還相關債務及採取強制執行行動。公司一直在與相關票據持有人磋商，以就集團與境外優先票據有關的未償還債務責任採取可能的債務重組計劃，相關磋商仍進行中。

公司亦已接獲集團其他債務責任的債權人通知，要求提早償還相關債務及採取強制執行行動，該等通知包括但不限於公司日期為2021年11月1日的公告所披露的通知。據此通知，1名債權人因相關款項未獲支付而要求提早償還其與公司附屬公司(作為借款人)及公司(作為擔保人)訂立的融資協議項下，未償還本金額及應計利息約2,360萬美元，並宣告若干相關擔保安排可強制執行。公司一直在與該等債權人討論豁免加快償還及/或強制執行行動。