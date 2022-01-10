【高盛推介】汽車股近日表現落後　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周一(10日)表現落後，當中上周二(4日)起連跌的比亞迪股份，周一早段低見237港元，創3個月低後重上240元水平。現報241.8元，跌約2.2%，連跌4日。比亞迪早前透露，受疫情影響的西安汽車生產基地，生產已基本恢復正常。

上周一(3日)起連跌的吉利汽車，周一早段低見18.64元，創7個月低後跌幅收窄。現報19.14元，跌約1.5%，連跌5日。有券商料吉利較高售價的產品將帶動今明兩年綜合毛利率各提升至19.2%及21.2%，及指若晶片供應略有改善，將成為近期催化劑。該行維持對吉利「買入」評級，目標價52.77元。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續趁低部署比亞迪好倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,640萬元，當中認購證佔約1,300萬元。上周五流入牛證的資金有約40萬元，並較集中在230元收回區域的產品。淡倉方面，熊證於上周五獲資金轉向流入，有約60萬元，並集中在275元收回區域的產品。周一早段見資金趁低吸納。

吉利方面，亦見近期資金趁低部署好倉，認購證於上周5個交易日共錄得約430萬元資金流入。牛證於上周五繼續獲資金流入，有約90萬元，並集中在17至18元收回區域的產品。淡倉方面，熊證於上周五獲資金轉向流入，有約40萬元，並集中在23元以下收回價的近熊。周一早段亦見資金趁低吸納。

比迪購20742，行使價280.2元，2022年4月29日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿、低街貨。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、長年期、換股比率500兌1產品中，槓桿最高。

比迪牛54061，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽28952，行使價202.68元，2022年3月14日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

吉利購20654，行使價24元，2022年4月14日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、低街貨。

吉利購18831，行使價25.05元，2022年4月26日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低街貨。

吉利牛66732，收回價18元，行使價17.5元，換股比率50，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

吉利牛68349，收回價16元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率4.9倍，新上市遠牛。

吉利熊63016，收回價25元，行使價25.5元，換股比率50，槓桿比率3.1倍，近6元收回距離熊證。

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