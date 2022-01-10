泰加12億元資金流向　傳與大股東另一公司有關

上周三(5日)停牌的泰加保險( 06161 )，旗下泰加保險有限公司上周五遭保監局接管。有媒體報道，保監局調查泰加約12億港元資金流向時，發現資金存放於一家名為Nerico Brothers Limited(NBL)的券商，其後被轉至一個名為Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP的基金。保監局要求其將資金轉回泰加戶口內，惟泰加未有遵從，成為是次被接管的主因。

吳宇同為安山的大股東及主席，而安山在去年11月曾披露，吳宇向安山提供訂立循環貸款協議，而安山已向吳宇提取了12.5億元貸款，金額與懷疑被轉走的泰加12億元資金金額相近。

對於人指泰加存放於NBL的資金約12億港元實乃存放於一個名為「Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP」的海外基金，泰加董事會否認，並指出，於所有關鍵時間，集團存入NBL的資金乃以現金形式存放，僅用於進行現貨外幣買賣；存入NBL的資金概無如指控所稱於其後存放於該基金；經NBL確認，NBL主動投資於一個名為「AIF Currency Arbitrage Fund」的基金，惟該等投資的全部資金乃由NBL以其自有資金自行撥付。