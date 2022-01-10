周樂樂：內地加碼維穩　關注高景氣製造板塊

過去一周，因國內外利淡因素較多，滬深兩市主要指數全線收跌，其中，科創50、創業板指，中小100與深圳成指跌幅均超過3%。申万一級行業中，16個行業漲、15個行業下跌，其中，最強的前五行業是房地產、建築裝飾、家用電器、石油石化、農林牧漁，最弱前五是公用事業、電子、美容護理、電力設備、國防軍工。數據上看，市場整體氣氛較弱，市場對高估指以及前期漲幅較大的板塊比較謹慎，反而選擇低估值超跌行業進行部署，包括受益於投資的新舊基建，受益於元宇宙爆發的影視傳媒，以及受益於CPI回升的消費股。

市場消息來看，美國非農新增就業數據不及市場預期，非農就業人口增加19.9萬人，市場預期42.2萬，但失業率環比下降至3.9%，超出市場預期的4.1%，認為新增就業增長低於預期是由於目前美國勞動力短缺，同時，12月平均工時及工資增速高企凸顯出美國勞動力市場供需關係日益緊張。認為儘管非農就業數據令人失望，但勞動參與率持穩，失業率下降和薪資增長加快，可能成為美國聯儲局強化收緊政策的理由，推動聯儲局上調利率。另外，聯儲局會議紀要顯示，可能會更早、更快的加息和縮表，這超預期消息對市場衝擊比較大，引發整體風險資產下挫，加上近期美國10年期國債收益率飆升至近期最高水平區間，表明市場繼續押注聯儲局將會很快加息，這不單對美股高估指行業有很強殺傷力，也對國內市場尤其是目前倉位集中的、估值較高的成長股形成壓制。目前美國新冠疫情日新增感染人數仍繼續飆升，需要警惕可能出現的醫療擠兌，引發政府嚴格防疫政策導致勞動參與率下降和供應方面受到限制，進而影響就業數據壓制股市。

對國內而言，國內最新製造業PMI與非製造業PMI稍好於預期，反映了國內穩增長政策取得成效，經濟總體呈恢復態勢。但訂單類指數仍處榮枯線以下，新出口訂單、積壓訂單指數持續降落，反應需求缺乏的企業佔比超越39%，需求緊縮的問題仍比較突出，在國內穩價保供措施逐步顯效後，需求不足再度成為抑制經濟擴張的關鍵因素。政策上，國內維持穩中求進的主導方針，近期國內公共政策也釋放出了新一輪的穩增長信號，國常會指出要做好六穩六保，中央經濟工作會議指出經濟工作要穩中求進，總理主持召開減稅降費座談會降低稅負改良中小企業宏觀環境，預計明年國內會繼續推出貨幣寬鬆政策來穩增長，逆周期刺激政策將繼續加碼，帶來股票市場提估值的機會，尤其產業結構調整後的符合產業趨勢的行業如裝備製造業和高技巧製造業為代表的新動能發展更加受益。

綜合來看，美國就業數據好壞參半，美債收益率飆升以及聯儲局會議紀要暗示加息等因素使得國外市場環境繼續承壓，而國內將推動新一輪的穩增長政策，貨幣與財政政策將對市場更加友好，有利於穩定A股走勢，主要支撐大概率來自於新舊基建、新能源，數字經濟等相關受益的板塊。策略上，可以側重於配置短期可能受抑、中期關注高景氣的製造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等，同時，需關注受益於穩增長，政策邊際變化或發力潛在有支持的領域政策的板塊，如家電、家居、建材、地產等。另外，超跌新基建、影視文化出現轉強，可以關注。

勝利證券副首席運營官 周樂樂