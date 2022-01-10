陳偉明：港股屬雙底抑或死貓彈 應該點部署？
2022年01月10日 12:23
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美國債孳息飆升、內地市監總局再對多間大型科企開出反壟斷罰單，加上騰訊控股(00700)再減持旗科網股，本港科技股再度受壓，拖累港股由上周一(3日)高位23,605點下挫至上周四(6日)低位22,710點。
正當聯儲局議息會議顯示加息和「縮表」速度或會比預期為快，本港第五波疫情又殺到，筆者亦準備在港股跌穿上年低位22,665點後開始分注吸納執平貨，但港股卻未有進一步下挫跌穿上年低位，反而在阿里巴巴(09988)及滙豐控股(00005)帶領下，雙底急彈，並於本周一(10日)升穿上周一高位23,605點。
英倫銀行12月意外率先加息，現在美國提早加息預期又再度升溫，在憧憬淨息差擴闊下，本來有利滙豐控股與一眾本地銀行股向上，但阿里急彈卻有少許挾淡倉味道，科技板塊仍需避免高追較穩陣。
技術上，如期指本周一能成功陽燭收市升穿上周一期指高位23,623點，港股確認雙底機會大增，到時建議升穿本周一高位短炒高追做好，Long Call即月價外600點恒指期權，並於跌穿本周一低位止蝕。
相反，如期指未能於今天陽燭收市升穿上周一期指高位23,623點，有機會出現「死貓彈」格局，到時建議跌穿本周一低位短炒追勢造淡，Long Put即月價外600點恒指期權。
耀才證券銷售客戶服務部高級經理 陳偉明