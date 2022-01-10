陳偉明：港股屬雙底抑或死貓彈　應該點部署？

英倫銀行12月意外率先加息，現在美國提早加息預期又再度升溫，在憧憬淨息差擴闊下，本來有利滙豐控股與一眾本地銀行股向上，但阿里急彈卻有少許挾淡倉味道，科技板塊仍需避免高追較穩陣。

技術上，如期指本周一能成功陽燭收市升穿上周一期指高位23,623點，港股確認雙底機會大增，到時建議升穿本周一高位短炒高追做好，Long Call即月價外600點恒指期權，並於跌穿本周一低位止蝕。

相反，如期指未能於今天陽燭收市升穿上周一期指高位23,623點，有機會出現「死貓彈」格局，到時建議跌穿本周一低位短炒追勢造淡，Long Put即月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理 陳偉明