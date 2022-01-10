瑞銀：今年香港樓價料跌5%　地產業看法審慎

瑞銀中國/香港房地產投資研究主管林鎮鴻表示，預期今年美國僅加息一次，暫時仍難扭轉「供樓平過租樓」，但預計今年新樓預售供應增加51%，本港人口外流，加上內地經濟放緩並持續嚴格管控資金流出等，均影響樓價表現，料本港今年樓價按年跌5%，對本地地產行業看法較審慎。

不過，林相信，本港樓市政策的風險較低，不會實施如內地對房企的打壓政策。至於零售商舖租金升幅方面，預期將難以回到2018年的高水平，因奢侈品品牌已在內地開店，當地亦有開設免稅店，加上內地的消費習慣改變，對本港零售行業構成威脅。他最為看淡寫字樓前景，因未來3年供應將會增加，料租金大致持平，最多僅有3%的升幅。

內房危機方面，林表示，去年有9間內地發展商違約，佔市場佔有率約一成，導致不論投資者、有意置業人士及金融機構等，均對房企失去信心。即使年初債務違約高峰期過後，相信對買樓人士而言，將會傾向國企發展商。同時，民企的再融資能力承壓，料國企與民企之間的分化更嚴重，前者將佔有更多市場份額，以及行業會出現更多收併購交易。惟他料內房銷售在4月後有望逐步回穩。