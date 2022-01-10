歐達禮：冀ESG統一標準年內出台　防漂綠行為

早前國際財務報告準則基金會(IFRS Foundation)發表氣候相關披露標準原型(prototype climate standard)，以制訂全球性環境、社會及管治(ESG)披露的最可信機制。身兼及香港證監會行政總裁及國際證監會組織(IOSCO)理事會主席的歐達禮(Ashley Alder)出席亞洲金融論壇上表示，希望有關機制在今年推出，為市場在提供一個統一的ESG匯報基準，有利投資者調整其投資策略，以配合全球轉型至淨零排放的趨勢，亦將降低一直存在的漂綠風險。

歐達禮指出，綠色金融發展步代在過去一年多加快，惟在欠缺可靠及可比對的資訊情況下，投資者無法作出有根據的決定，會引起資產錯誤定價、資金錯配及「漂綠(greenwashing)」相關風險的疑慮，削弱金融市場的信心，並成為可持續發展的阻礙。

他強調，一套統一的匯報基準非常重要，又以20年前IOSCO促成轄下成員機構在各自的本地市場採納國際會計準則IFRS印證。

同場的香港金融管理局總裁余偉文同意，環球市場需要統一的準則，不過即使有這套標準，仍然需要各方監管、監督。另外，氣候變化問題亦影響金融行業，而綠色投資項目現時存在大量資金缺口，各地央行正致力制訂支持可持續發展的政策。