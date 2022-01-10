比特幣企4.1萬美元 道期升49點
2022年01月10日 16:11
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美匯指數報95.91；港匯見7.798；離岸人民幣(CNH)報6.3789；美元兌日圓報115.78；歐元企1.1325，英鎊處1.3588。金價報1,793美元。布油報82.11美元，紐油報79.21美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨升49點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年11月失業率
23:00 美國去年11月批發銷售（按月）
●恒生指數全日收報23,746點，升253點或1.08%。國企指數收報8,365點，升134點或1.63%；科技指數收報5,625點，升121點或2.21%。主板成交1,387億港元。滙豐控股持續強勢，收市升3.19%，創52周新高。融創中國升逾12%。https://bit.ly/33kzFXW
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●中國經濟：
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