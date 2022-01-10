比特幣企4.1萬美元　道期升49點

美匯指數報95.91；港匯見7.798；離岸人民幣(CNH)報6.3789；美元兌日圓報115.78；歐元企1.1325，英鎊處1.3588。金價報1,793美元。布油報82.11美元，紐油報79.21美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨升49點。

●市後關注點

18:00 歐元區去年11月失業率

23:00 美國去年11月批發銷售（按月）

-滙豐「炒房」主管因本港檢疫安排尚未來港。

-瞄準元宇宙？騰訊傳收購遊戲手機廠商黑鯊。

-瑞銀：港股今年上望兩萬七，由中資科技股領軍。

-泰加12億元資金流向，傳與大股東另一公司有關。

-麥格理予商湯「跑輸大市」評級，目標價4元。

-恒大集團退租深圳總部大樓，遷回廣州。

-大摩降香港經濟增長預測至2.5%。

●中國經濟：

-中鋼協：料去年內地鋼鐵產量減至10.3億噸。

-工信部促加快關鍵技術突破，提升行業水平。

-中國民企可持續發展百強榜，伊利榜首，華為第二。

-內地去年風險投資破紀錄，資金流向呢幾類行業...

-今年春運料2283萬人次進出北京，按年升77%。

●IMF籲新興經濟體為美國加息做好準備。

●鴻海周三重啟印度iPhone廠房，500人率先復工。

●滙豐投資：九成管理的資產已加入ESG考量。

●招商永隆銀行更改營業時間，個別分行周六不營業。

●毋懼脫歐！逾7成英國製造商料今年市況好轉。

●傳iPhone 15將首次全用Apple自研晶片，台積電代工。