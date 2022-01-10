全球負息債市跌至78萬億以下　開展救市措施以來首次

隨着以聯儲局為首的全球主要央行即將今年「收水」，因流動性氾濫而衍的生負孳息率債券也正迎來「退潮」。最新統計數據顯示，對比全球負孳息率債券的規模在2020年底曾高達逾18萬億美元，目前已降至10萬億美元以下，是2020年3月全球疫情爆發導致各國紛紛採取救市措施以來的首次。

孳息率低於零一直是歐元區債券的一個顯著特徵，不過目前相關歐元區債券總額已降至了4.5萬億歐元，較疫情峰值時的規模幾乎腰斬。與此同時，德國10年期國債孳息率也在新年首周觸及了2019年以來的最高水平負0.037厘，距離重返正值只一步之遙。

道明證券的數據顯示，儘管歐洲央行仍將繼續購買債券，但其今年的總體量化寬鬆規模預計也將降至略高於5,000億歐元，幾乎只有2021年預期水平的一半。該行資深歐洲利率策略師Pooja Kumra表示，德國10年期孳息率很可能在今年年底前轉為正值，達到0.30厘。

瑞銀全球財富管理策略師Gaetan Peroux表示，隨着每一次政策溝通和決定的出現，似乎逾來逾明顯的是，大多數G10央行的利率正常化時間表正變得更加提前。