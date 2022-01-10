騰訊進軍元宇宙 擬斥27億人幣購「小米系」手機遊戲商
2022年01月10日 20:22
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利用數碼技術進軍虛擬世界的「元宇宙」概念掀起投資熱潮，作為世界兩大經濟體的中國和美國，其科技巨企紛紛積極布局搶佔商機。作為內地科網龍頭的騰訊控股(00700)亦積極抓住商機！消息指，騰訊擬收購「小米系」的遊戲設備及手機公司黑鯊科技，估值料達27億元人民幣。此舉意味騰訊改變過去專注於軟件研發的方向，試圖獲得硬件生產能力，以打造更完整的生態圈。
內媒引述海通證券的專題分析指出，美國科企重視全產業布局，而內地科企則更側重場景內容方面的布局，展望虛擬實境和人工智能等底層技術的成熟度將是元宇宙初期發展的關鍵，預計元宇宙初期應用場景集中在遊戲、社交和消費領域，而後期則朝擁有經濟系統的虛擬世界演變。
當中，內地科技巨頭騰訊早有收購VR企業的打算，此前曾於去年3月與VR技術初創公司Pico接洽，但由於種種原因未能成事。最終，Pico被抖音母公司字節跳動「截胡」收購，市傳交易金額達到15億美元(117億港元)。
說回今次消息的主角黑鯊科技，其成立於2017年，由小米集團(01810)注資成立，小米全資控股的天津創業投資實業有限公司持有46.4%股權。黑鯊聯合創始人羅語周，曾任華為公司中國地區消費者業務副總裁。消息指，此次騰訊的收購行動已得到小米高層方面的認可。
報道指，黑鯊的估值原先約為30億元人民幣，但騰訊開出的估值為26億至27億元人民幣左右，收購後黑鯊將併入騰訊首席運營官、有「遊戲之王」之稱的任宇昕主導的平台與內容事業群(PCG)旗下。
騰訊並非首家雄心勃勃打算進駐元宇宙市場的企業。除了字節跳動外，先前「改名明志」的Facebook母公司META，早於2014年已收購VR裝置研發及生產公司Oculus，後者亦已成為META元宇宙大計的重要一環；Snap去年5月亦宣布收購英國的WaveOptics。
星展銀行投資總監侯偉福表示，一旦市場大規模遷移到元宇宙時，大型科技公司、遊戲引擎和半導體公司能夠駕馭這種轉型變化並捕捉市場機遇，包括蘋果公司(Apple Inc.)、英偉達、AMD、META、台積電等。他也提到，騰訊亦處於很好位置，可以向元宇宙遊戲平台轉型。
他續指，目前中國科技股估值已較美國同業大幅折讓，但仍需關注內地當局如何給出更清晰的監管路線，以重建投資者信心。
面對內地監管環境收緊，騰訊選擇把目光放到海外市場。騰訊雲與印尼遊戲串流平台GOX簽署為期4年的合作備忘錄，透過此次合作，GOX將借助騰訊雲的串流服務和內容網絡，為印尼以至亞洲數百萬觀眾提供低延遲、穩定的遊戲內容。
另邊廂，同為內地監管打擊對象的阿里巴巴(09988)卻遭大行看低一線。瑞信發表研究報告指，內地消費放緩，加上雲業務表現令人失望，拖累阿里巴巴客戶管理收入(CMR)表現，預期該公司第三季財政季度經調整除息、稅折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年下跌三成，因低毛利率業務比例增加及加大投資，新業務虧損更料擴大至208億元人民幣。