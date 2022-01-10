二手樓市轉靜　已補價居屋減價搶客

二手市轉靜，已補價自由市場居屋都要減價搶客，將軍澳富寧花園三房單位，約兩個月減價12.5%售出，成交價595萬元，低市價約8.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原歐陽嘉俊表示，西半山萬城閣高層B室，實用面積約372方呎，兩房間隔，以738萬元易手，呎價約19,839元，新買家屬於用家，原業主於1996年12月以332萬元買入，持貨約25年帳面獲利406萬元，單位升值約1.22倍。

●中原盧宏基稱，西半山亨順閣中低層，實用面積約475方呎，兩房間隔，以月租約2.5萬元租出，呎租約53元，業主於2021年以980萬元買入。

●世紀21北山梁淑儀透露，大坑金樂居中層B室，實用面積約242方呎，一房間隔，望街景，獲區外首置客以510萬元承接，呎價約21,074元，原業主於2011年1月以285萬元購入上址投資，持貨約11年帳面獲利225萬元，期內升值約79%。

●世紀21北山嚴智贇指，天后栢景臺1座高層D室，實用面積約998方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以3,400萬元承接，呎價約34,068元，原業主於2017年2月以1,780萬元購入投資，持貨近5年易手，帳面賺1,620萬元，期內升值約91%。

●美聯胡宗樂指，北角瓊峰園A座低層1室，實用面積約1,313方呎，套三房間隔，斥資2,670萬元承接，呎價約20,335元，並連一個車位，原業主於1995年3月以約750萬元購入，轉手帳面獲利約1,920萬元，物業升值約2.56倍。

●美聯陳子雄透露，小西灣藍灣半島1座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，獲外區租客垂青，業主原先叫租約2.2萬元，故以1.9萬元成交，呎租約41.8元。

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九龍區

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯行130號中層A室，實用面積約893方呎，開價1,280萬元，三房間隔，望內園景，開價1,280萬元放盤，減至1,143萬元沽，減價137萬元才售出，呎價約12,800元，屋苑1月暫錄約8宗二手買賣，平均實用呎價約13,192元。

●中原程智聰指，長沙灣THE CAMPTON1月暫錄約3宗租賃成交，平均實用呎租約39元，包括低層R室，實用面積513方呎，兩房間隔，以1.85萬元租出，呎租約36元，業主於去年5月以814.1萬元一手買入，現享2.7厘租金回報。

●利嘉閣郭永峰表示，長沙灣愛海頌5座高層J室，實用面積約485方呎，兩房間隔，日前以2萬元獲承租，呎租約41元，屋苑現時有80個單位放租，月租叫價由1.7萬元起。

●美聯張靖表示，長沙灣星匯居1座中高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，用家經網上搵樓承接，成交價865萬元，據悉較原叫價880萬元，調減15萬，減幅約1.7%，呎價約16,571元。

●香港置業曾家輝透露，大角咀港灣豪庭3座高層A室，實用面積約326方呎，兩房間隔，望園景，以1.5萬元放租約2個月，即獲外區客接洽，議價後減價1,000元，以1.4萬元承租，呎租約43元。

●中原葉文浩稱，土瓜灣港圖灣中層A室，實用面積約874方呎，套三房間隔，另連工人套房，單位擁無遮擋海景，以1,630萬元連租約易手，呎價18,650元，新買家為同區換樓客。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣清水灣道8號高層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，開價989萬元，累減41萬元或4.1%，以948萬元沽出，呎價約18,810元。

●香港置業胡耀才表示，啟德尚．珒溋1座高層D室，實用面積約657方呎，套三房間隔，租客有見放盤屬全新單位、景觀開揚，業主願意擴闊議價空間，終以2.56萬元租出，呎租約39元。

●美聯鍾燕河稱，啟德嘉匯9座中高層E室，實用面積約632方呎，套三房及開放式廚房設計，去年6月放盤叫價1,600萬，因應市況調減72萬元，獲睇樓2次換樓客承接，成交價1,528萬元，原業主於2017年5月以1,417.6萬元購入，轉手帳面獲利110.4萬，升值約8%。

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新界區

●香港置劉學勤表示，將軍澳居屋富寧花園3座中低層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年11月於已補價自由市場開價680萬元放售，減價85萬元或約12.5%，以595萬元售出，呎價約10,051元，低市價約8.5%，屋苑1月暫僅錄1宗二手買賣，現時約有14個放盤，叫價由550萬元起。

●中原柯勇指，將軍澳MONTEREY第6B座高層F室，實用面積約364方呎，一房間隔，以815萬元易手，呎價約22,390元，原業主於2017年4月以482萬元購入，是次沽出單位帳面獲利333萬元離場，單位不足5年升值約69%

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳海天晉6A座中層C室，實用面積約368方呎，一房間隔，開價800萬元，經議價後減價12萬元或約1.5%，終以788萬元易手，呎價約21,413元，新買家為外區家庭客，家人住在將軍澳，為方便家人幫忙照顧家中的小孩，故首選將軍澳區的物業。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳廣場2座低層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔，以765萬元易手，呎價約17,874元，原業主於2009年8月以約229萬元購入，持貨約11年帳面獲利約536萬元，升值約2.3倍。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢曉嵐閣2座連天台單位，實用面積約1,391方呎，四房雙套房間隔，望山景，叫價1,980萬元，以1,850萬元連車位成交，呎價約13,300元，原業主於2016年5月以1,408萬元購入，持貨約6年帳面獲利442萬元，升值約31%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦鞍苑A座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價810萬元，放盤兩個月，經議價後減42萬成交，減幅5.2%，獲買家以768萬元承接，呎價約11,907元。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山薈朗1座低層戶，實用面積約201方呎，開放式間隔，望池園景，連約88方呎平台，開價410萬元，放盤半年，終獲買家以398萬元承接，呎價約19,801元，原業主於2016年9月購入，當時作價321萬元，持貨約6年帳面獲利77萬元，單位期內升值約24%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑新近錄得5座中層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，日前以750萬元易手，實用呎價約15,306元，原業主於1998年以375萬元購入，持貨23年帳面獲利約375萬元，單位升值約1倍。

●中原侯惠良指，沙田第一城1月暫錄約6宗成交，與上月同期錄5宗相若，屋苑49座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以540萬元易手，呎價約19,014元，原業主則於2010年以190萬元購入，持貨12年帳面獲利約350萬元，期內升值約1.8倍。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田帝堡城5座低層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價888萬元，放盤3個月，獲買家以852萬元承接，呎價約15,576元，原業主於2005年8月購入，當時作價275萬元，持貨16年多帳面獲利577萬元，期內升值約2.1倍。

●中原方翰達指，大埔新峰花園錄1月首宗買賣，屋苑27座低層E室，實用面積約543方呎，兩房間隔，開價約738萬元，議價後以710萬元沽出，呎價約13,076元，原業主於2011年1月以325萬元購入，持貨約11年帳面獲利約385萬元，期內升值約1.18倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋景盛苑B座中層16室，實用面積約541方呎，兩房間隔，望山景，於已補價自由市場開價593萬元，放盤4個月，減價21萬元，獲區內租客以572萬元承接，呎價約10,573元。

●中原洪文鋒稱，粉嶺花都廣場剛錄1月首宗買賣，屋苑最新錄3座中層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，議價後以520萬元獲承接，呎價約14,054元，原業主則於1996年以178萬元購入，持貨26年帳面獲利約342萬元，單位升值約1.9倍。

●美聯陳梓彬透露，北區高爾夫．御苑8座高層A室，實用面積約1,047方呎，獲得外區客以2.65萬元市價承租，呎租約25.3元，業主在同項目連購多伙作投資，上述單位在2021年一手買入，斥資約1,651萬元購入，回報率近2厘。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天富苑H座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，區內綠表客鍾情該屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上單位附裝修，原業主又有議價空間，累減25萬元，於未補價第二市場以435萬元售出，呎價約6,692元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天頌苑L座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，日前獲區內綠表首置客垂青，決定於未補價第二市場以530萬元購入自用，呎價約8,154元。

●祥益林英傑透露，屯門冠峰園3座底層E室，實用面積約818方呎，套四房間隔，區內自住換樓客，見單位設裝修，可以即買即住，原業主亦有30萬元的議價空間，遂便以800萬元購入，呎價約9,780元。

●中原許偉業表示，葵涌廣場2座高層E室，實用面積約318方呎，兩房間隔，叫價668萬元，原業主打算移民，累減62萬元，以606萬元沽出，呎價約19,057元，低市價約4%，新買家為90後上車客，去年8月開始睇樓，近期見樓價有回落迹象，快速鎖定上址，並以500元落訂鎖盤，之後補付訂金入市。

●中原林恩信指，荃灣區睇樓人流較上周減少約5%，區內翠豐臺3座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，原叫價780萬元，經議價後，減價37萬元，以743萬元沽出，呎價約16,330元，新買家為上車客。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣11座低層C室，實用面積約504方呎，兩房間隔，叫價970萬元，經議價後減價13.2萬元或約1.4%，最終以956.8萬元易手，呎價約18,984元，新買家原為區內租客，已居住青衣多年，低息環境下，置業比租樓更好，便決定購入區內屋苑。