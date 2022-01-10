特色戶撐市！北角君譽峰頂層連天台以新高價沽出
2022年01月10日 21:30
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雖然市場在未有大型新盤開售之下，交投較為疏落，但仍不乏新高價成交。特色戶型向來有價有市，其中北角項目就有頂層連天台戶以新高價沽出，而白石角項目亦有連平台戶招標售出。
●北角君譽峰頂層連天台戶1928萬元沽 創項目新高
恒基地產(00012)旗下北角君譽峰一個頂層單位以新高價售出。上述為28樓A室，實用面積418方呎，採兩房間隔，設184方呎平台，連接508方呎天台，成交價為1,928萬元，呎價約46,124元，成交價創項目新高。
資料顯示，項目對上一宗最高成交價單位為28樓C室，曾於去年7月以1,250萬元售出。連同今日成交的單位計，項目全盤提供281伙，由2018年1月開售至今，沽出約271伙，套現逾19.2億元。
●白石角雲滙第1期三房連平台戶3,121萬沽
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，周一(10日)以招標形式沽出2座19樓A3室，實用面積1,131方呎，屬三房間隔，客飯廳外連169方呎平台，另設儲物室，單位成交價為3,121.56萬元，呎價約27,600元。另項目2期的9座3樓A1室，實用面積836方呎，屬三房間隔，另設儲物室，以1,551.6萬元招標售出，呎價約18,560元。
●黃竹坑站揚海兩房售1,997萬元
由信和置業(00083)及嘉里建設(00683)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，於周一(10日)沽出2A座18樓F室，實用面積604方呎，屬兩房間隔，以1,997.76萬元成交，呎價約33,075元。
●沙田瓏珀山三房1,914萬沽
新一波疫情令一手市場交投氣氛轉冷，個別新盤餘貨續錄承接。新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周一(10日)透過招標沽出Crown Tower22樓B室，實用面積942方呎，屬三房間隔，成交價為1,914.5萬元，呎價約20,324元。資料顯示，該盤本月暫錄2宗成交。
●西南九龍維港滙III一房呎價30,113元
信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙III，周一(10日)售出2座25樓D室，實用面積311方呎，屬一房間隔，以936.5萬元成交，呎價30,113元，為該期項目同類戶呎價次高。資料顯示，維港滙系列項目共售出675伙，套現近95億元。
●長沙灣傲凱本月暫沽4伙
遠東發展(00035)及市建局等旗下長沙灣傲凱已屆現樓，本月至今暫沽4伙，包括周一(10日)錄得7樓C室的成交，實用面積455方呎，採兩房間隔，以827.4萬元沽出，呎價約18,185元。
●何文田VAU Residence一房售672萬元
市區新盤餘貨交投加快，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，周一(10日)售出7樓B室屬一房單位，實用面積277方呎，成交價672萬元，呎價約24,260元。
●屯門恆大‧珺瓏灣本月暫錄4宗
中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣，新近再錄得位於3座2樓A室的成交，單位實用面積325方呎，屬一房間隔，以494.7萬元成交，呎價約15,222元。資料顯示，該盤本月累計沽出4伙。
●西營盤翰林峰推1伙平台特色戶招標發售
恒基地產(00012)旗下西營盤翰林峰，上載最新銷售安排，將於周五(14日)推出第3座5樓A室作招標發售。該單位實用面積503方呎，採兩房間隔，設有672方呎平台。單位將於當日上午10時至下午3時，招標5小時。