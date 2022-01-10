特色戶撐市！北角君譽峰頂層連天台以新高價沽出

雖然市場在未有大型新盤開售之下，交投較為疏落，但仍不乏新高價成交。特色戶型向來有價有市，其中北角項目就有頂層連天台戶以新高價沽出，而白石角項目亦有連平台戶招標售出。

●北角君譽峰頂層連天台戶1928萬元沽 創項目新高

資料顯示，項目對上一宗最高成交價單位為28樓C室，曾於去年7月以1,250萬元售出。連同今日成交的單位計，項目全盤提供281伙，由2018年1月開售至今，沽出約271伙，套現逾19.2億元。

●白石角雲滙第1期三房連平台戶3,121萬沽

●黃竹坑站揚海兩房售1,997萬元

●沙田瓏珀山三房1,914萬沽

●西南九龍維港滙III一房呎價30,113元

●長沙灣傲凱本月暫沽4伙

●何文田VAU Residence一房售672萬元

市區新盤餘貨交投加快，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，周一(10日)售出7樓B室屬一房單位，實用面積277方呎，成交價672萬元，呎價約24,260元。

●屯門恆大‧珺瓏灣本月暫錄4宗

●西營盤翰林峰推1伙平台特色戶招標發售