美股全線向下　Lululemon跌8%

市場觀望本周三公布的美國上月通脹數據，以及聯儲局主席鮑威爾在聽證會上針對貨幣政策的講話，道指周一早段曾跌167點，至36,064點；標指跌46點，至4,631點；以科技股為主的納指跌256點，至14,679點。比特幣跌穿4萬美元。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,691點，升19點，低水56點。

Evercore ISI策略員伊曼紐爾看好標指今年將維持上升趨勢，年底有望達5,100點，若股市熱度像科網泡沫時，則有望升至5,509點。不過，若疫情仍未見改善，或出現支出及債務後遺症，標指或可能降至3,575點。

他續稱，上世紀牛市平均維持51個月，累升154%，而今輪牛市每月漲幅更勁，且流動性及增長未有衰退迹象，因此預料此波升浪未完，但由於目前經濟同時出現前所未見的複雜因素，包括高通脹、業績做好及低於正常水平的利率，市場會持續波動。伊曼紐爾認為，金融、健療保健及工業股將跑贏大市，通訊服務、非必需消費及公用板塊則跑輸大市。

傳染性高的Omicron變種病毒肆虐下，員工因染疫而缺勤，料為經濟復甦帶來新考驗，即使最新公布的失業率回落至疫後新低，但分析指其計算方法不包括員工請病假日子，無法完全反映其影響。Capital Economics資深美國經濟學家洪特爾表示，勞工市場狀況近期只會愈來愈差，Omicron對經濟影響輕微一說是過於樂觀。

企業消息方面，Facebook母企Meta確認，將租借美國德州奧斯汀市的Sixth and Guadalupe商業大廈一半樓層。該商廈樓高66層，仍在構建中，料明年完工，屆時將成為奧斯汀市內最高的建築物，預期在奧斯汀市增加至少400名人手，或意味大型科技員工有望重返辦公室工作。

遊戲開發商Zynga宣布，接受同業Take-Two Interactive以每股9.86美元的收購要約，將以現金及股票交易，交易額約127億美元。Zynga股價周一曾升48.5%，後者則跌10.99%。

瑜伽服裝品牌Lululemon表示，其去年第四季收入及經調整每股盈利僅達原先指引的偏下限，主要受變種病毒拖累，其股價曾跌8.84%。