泰加強調12億元資金與安山貸款完全無關

上周五泰加控股刊發公告表示，「於所有關鍵時間」，該集團存入券商Nerico Brothers Limited(NBL)的資金僅用於進行現貨外幣投資。林烽接受《東網》專訪時指出，現時泰加在NBL存有12億元現金，並指泰加一直有定期向保險業監管局披露財務狀況，這筆存放在NBL的資金，局方一早就知，不是霎時間才被查出來。

不過，安山於去年11月19日披露，從身兼安山和泰加控股主席的吳宇所提供的循環貸款中提取約1.61億美元(約12.47億港元)，跟泰加存放在NBL的資金相若，引發今次爭議。林指出，吳宇給安山的整項循環貸款總額實際上是兩億美元，單看數字已經是兩筆沒有關係的款項。

就NBL拿自有資金主動投資名為「AIF Currency Arbitrage Fund」的基金，安山與泰加控股刊發聯合公告，指該基金隸屬於吳宇的私人公司集團，惟泰加在NBL的約12億元款項，並沒有被用來申購該基金或「Amber Hill ES Currency Abritrage Fund」的任何份額。