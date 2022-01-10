泰加強調12億元資金與安山貸款完全無關
2022年01月10日 23:02
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本港的士保險退保事件近日弄得滿城風雨。對於有報道指，事件主角、已被保險業監管局接管的泰加保險（下稱「泰加」），其母企泰加保險（控股）(06161)（下稱「泰加控股」）一筆約12億港元的資金被轉移至同系上市公司安山金控(00033)，安山及泰加控股的執行董事林烽向《東網》強調，安山早前從主席吳宇所得到的貸款與泰加的資金完全沒有關係，批評有關說法是「虛無飄渺的猜測」。
上周五泰加控股刊發公告表示，「於所有關鍵時間」，該集團存入券商Nerico Brothers Limited(NBL)的資金僅用於進行現貨外幣投資。林烽接受《東網》專訪時指出，現時泰加在NBL存有12億元現金，並指泰加一直有定期向保險業監管局披露財務狀況，這筆存放在NBL的資金，局方一早就知，不是霎時間才被查出來。
不過，安山於去年11月19日披露，從身兼安山和泰加控股主席的吳宇所提供的循環貸款中提取約1.61億美元(約12.47億港元)，跟泰加存放在NBL的資金相若，引發今次爭議。林指出，吳宇給安山的整項循環貸款總額實際上是兩億美元，單看數字已經是兩筆沒有關係的款項。
就NBL拿自有資金主動投資名為「AIF Currency Arbitrage Fund」的基金，安山與泰加控股刊發聯合公告，指該基金隸屬於吳宇的私人公司集團，惟泰加在NBL的約12億元款項，並沒有被用來申購該基金或「Amber Hill ES Currency Abritrage Fund」的任何份額。