東方日報B1：美聯儲收水勢更急更早　滙控創近兩年高

高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)表示，美國勞動力市場快速復甦，聯邦公開市場委員會於上月發出「鷹派」信號，反映美國經濟將加快正常化。由於通脹仍遠高於目標水平，不再認為加息可以取替「縮表」，故預計「縮表」時間將會推前。惟該行對長遠聯邦基金利率的預測保持2.5至2.75厘不變。

高盛維持早前預計美國將於今年3月、6月和9月加息的預測，此次料12月會再加息一次，甚至多於聯儲局自身估計今年共加息3次。事實上，美國銀行、巴萊克銀行等經濟學家亦認為，美國對就業數據的關注減少，轉向聚焦薪金強勁增長和失業率持續降低等現象，料將提前首次加息時間，摩根大通經濟學家將原先估計今年9月才開始的加息行動，提早至3月。

今年美國經濟學會年會上，兩黨著名經濟學家均指，聯儲局過遲出手採取行動應付通脹高企，包括曾擔任聯儲局副主席的普林斯頓大學教授Alan Blinder、哈佛大學教授Jason Furman和美國前財長薩默斯及知名經濟學家John Taylor等。Alan Blinder指，聯儲局政策制訂者遲遲沒有在預測中意識到價格壓力不斷上漲。John Taylor稱，聯儲局行動落後於通脹，聯邦基金利率當前的合理水平應介乎3至6厘。薩默斯料息口未來一年半內持續上揚。

滙控周一股價創近兩年高，耀才證券研究部經理譚智樂稱，該企短線上升動力強，若手持該股可博10年期債息接近兩厘時「食胡」，惟銀行並不會受惠於縮表導致的流動性減少，預期60元為今年滙控股價阻力位，而首季升穿該水平機會較微。

然而，港銀核心盈利來自淨利息收益率(NIM)，提振它要靠短期利率上揚。iFast Global Markets副總裁溫鋼城稱，參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港大型銀行的最優惠利率(P)才加息一次為0.125厘。

他續指，儘管市場預期美國加息快過預期，惟香港加息幅度未必跟足美國，除非本港資金流出龐大和「銀根」較緊等情況，預計本港或明年才有機會加息，意味着港銀NIM屆時或會改善。眾多銀行股中，他較看好滙控、恒生和中銀香港。

另方面，中國銀保監會副主席肖遠企出席一論壇時指，全球需要關注各國央行刺激經濟政策的退出時機，貨幣政策正常化將是一大挑戰，包括考慮退市步伐及規模等，各國急需合作以尋求解決方案及退出路徑。