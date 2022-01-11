哈薩克暴動反映當地貧富懸殊的社會問題

外媒報道，中亞國家哈薩克上周爆發反政府示威活動，演變成嚴重的暴力事件。發生暴動的背後原因很多，除了政府上調液化石油氣售價引起民眾反抗情緒之外，國內社會嚴重貧富不均，少數富豪財富佔據國家財富一半以上，也受到關注。

根據畢馬威會計公司一項調查發現，哈薩克最富有的162人佔據了國家55%的財富，其中，有5名億萬富豪上了Forbes全球富豪榜，他們主要從事採礦業和銀行業，多數來自前總統納扎爾巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)家族。

受新冠肺炎疫情等因素影響，2020年以來，哈薩克已出現20年來首次國內生產總值(GDP)負增長，增長率為負2.6%。專家表示，天然氣漲價只是全國騷亂的導火線，而根本原因仍是30多年來哈薩克人對上層利益集團的不滿，內部貧富差距才是抗議浪潮迅速擴散的根源。

為平息動亂，總統托卡耶夫下令對示威者「格殺勿論」。俄羅斯派維和部隊進駐後，多達5,000人被逮捕，至少160人在平亂中喪命，現在已經出現逃難潮。

哈薩克國家安全委員會周一(10日)表示已平定最大城市阿拉木圖兩個參與騷亂的極端組織，4名成員落網，繳獲槍械武器，同日再有2名高級保安官員遭革職。