法拉利擬進行改革　更專注發展電動車

外媒報道，法拉利(Ferrari)正在調整組織結構，聘請具有技術背景的管理人員，公司新任行政總裁Benedetto Vigna計劃將公司走上電動化的道路。

法拉利周一(10日)表示，包括產品開發、數碼和數據以及合規在內的數個部門現在將直接向Vigna匯報工作。雖然公司提拔了幾位內部管理人員，但也聘請了Vigna前僱主意法半導體的兩名高管，表明Vigna開始轉向其信賴的盟友，來助力轉型。

Vigna在一份聲明中表示，「我們希望進一步擴大界限，新的組織將提高我們的靈活性。」

法拉利進軍電動車領域的速度緩慢，Vigna正試圖進行改革，公司計劃在2025年推出首款全電動車。相比之下，保時捷頗受歡迎的Taycan自2019年以來就已經上路。然而，法拉利去年第三季度業績優於預期，避免了影響其他公司產出的半導體短缺的困擾。

報道引述一位知情人士透露，在Vigna尋求應對行業深刻技術轉型之際，法拉利即將達成新的夥伴關係，目前還在商談延長能源供應合約的持續時間，以控制成本，並在評估供應商以確保它們符合法拉利的2030年碳中和的目標。