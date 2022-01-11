美股標指5連跌　納指重挫逾400點後回穩

市場觀望本周三公布的美國上月通脹數據，以及聯儲局主席鮑威爾在聽證會上針對貨幣政策的講話，美國股市周一(10日)個別發展，其中，以科技股為主的納指急跌後回穩。

道指收報36,068點，跌162點或0.45%；標指收報4,670點，跌6點或0.14%,連跌5日；納指最多曾跌405點，尾市收復跌勢，收報14,942點，升6點或0.05%。

Evercore ISI策略員伊曼紐爾看好標指今年將維持上升趨勢，年底有望達5,100點，若股市熱度像科網泡沫時，則有望升至5,509點。不過，若疫情仍未見改善，或出現支出及債務後遺症，標指或可能降至3,575點。

他續稱，上世紀牛市平均維持51個月，累升154%，而今輪牛市每月漲幅更勁，且流動性及增長未有衰退迹象，因此預料此波升浪未完，但由於目前經濟同時出現前所未見的複雜因素，包括高通脹、業績做好及低於正常水平的利率，市場會持續波動。伊曼紐爾認為，金融、健療保健及工業股將跑贏大市，通訊服務、非必需消費及公用板塊則跑輸大市。

傳染性高的Omicron變種病毒肆虐下，員工因染疫而缺勤，料為經濟復甦帶來新考驗，即使最新公布的失業率回落至疫後新低，但分析指其計算方法不包括員工請病假日子，無法完全反映其影響。Capital Economics資深美國經濟學家洪特爾表示，勞工市場狀況近期只會愈來愈差，Omicron對經濟影響輕微一說是過於樂觀。