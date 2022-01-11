陳蓓敏：招商銀行走勢落段　可趁低吸？

上周美股納指表現較差，全周累跌4.5%，總結過去一年，納指升逾2成，回調合理。道指和標普500指數分別全周跌0.3%和1.9%。市場擔心聯儲局縮表和加息步伐提速。美國公布上月非農新增職位有19.9萬個，遠低於市場預期的40萬個。料受疫情及節日有關，宜留意今、明兩個月美國經濟數據。整體傾向樂觀。反之是憂慮美國外交政策的風險，稍一不慎，易擦槍走火。本周美國將公布上月CPI、PPI，聯儲局發表褐皮書，和零售銷售數據等。

近期招商銀行(3968)表現相比同行，見落後，因受市場擔憂其下房地產質量情況。首三季集團公布對公房地產不良貸款為1.29%，佔比其整體公司貸款為低。集團首三季度淨資產收益率升1.1%至18.1%，表現不俗。集團未來方向構建大財富管理價值，打造續持金融循環鏈，發展空間優越。建議吸納，向上阻力位為72元，向下支持位為58元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客戶持有港交所)