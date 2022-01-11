陳正犖：2022年環球債市機會

美國失業率創疫情以來新低，聯儲局今年有機會加息四次，短線市場或震盪，但筆者暫時傾向相信，即使央行加息，仍落後於通脹升幅，實際利率可能在2022年繼續維持在負數，從大多數固定收益投資中獲得實際回報，始終面臨挑戰。

之前經濟復甦步伐加快，通脹也隨之加快。對於固定收益投資者而言，故意將利率控制在低於通脹的結果，是顯而易見的。例如，截至2021年12月1日，中年期美國國債去年累積總回報率為負2.8%。截至去年10月美國整體通脹達5.7%，計及通脹實際總回報率甚至達到負8.5%。歐元區也存在類似情況，投資級別債券整體債息接近零，去年通脹率超過4.5%，這也導致了非常負的實際回報。實際收益率為負幾乎是一種全球現象。

大環境不利，但固定收益工具中仍有特定領域，可以為着重收息的投資者提供正面收益率。今年機會包括浮動利率銀行貸款、新興市場債券和美國通脹掛鈎債券(TIPS)。持有過多現金的投資者明智的做法，是建立包括這些固定收益工具在內的更加多元化投資組合。

大多數浮動利率貸款以借款公司的資產為抵押，因此在資本結構中，這些貸款相對債券等無抵押借款中，被列為「高級」。出於這個原因，這些貸款通常被描述為「高級擔保」。其次，貸款利率等於浮動利率基礎利率加上利差。由於這一特點，當中央銀行開始提高政策利率時，這些浮動利率銀行貸款很可能會受益於更高的票面息率。它們也被認為是「短期」資產，這意味著即使政策基準利率沒有增加，它們的價格對市場利率上升也不是很敏感。

大多數新興市場債務往往與能源、其他商品、消費服務和耐用消費品等特定行業有關。得益於更強勁的收入，這些行業或將在2022年改善其信用狀況。許多公司可能會利用其額外的現金流繼續去槓桿化，從而減少新興市場債務的整體供應。信用狀況改善，以及市場上新興市場債券供應或減少，可能會支持新興市場債券的估值。

即使投資者對通脹沒有看法，增加通脹掛鈎債券也可以為固定收益資產組合帶來有價值的多元化。如果未來的通脹證明高於市場目前的預期，亦能提供一些額外回報。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖