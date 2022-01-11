道指跌162點　油價續回吐

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.95；港匯見7.7944；離岸人民幣(CNH)報6.3787；美元兌日圓處115.25；歐元報1.1329，英鎊報1.3578。金價處1,801.63美元。布油報81.01美元，紐油處78.49美元。比特幣報4.18萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指收報36,068點，跌162點或0.45%；標指收報4,670點，跌6點或0.14%，連跌5日；納指最多曾跌405點，尾市收復失地，收報14,942點，升6點或0.05%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,673點，跌73點或0.31%。

●即月恒生指數夜期收報23,567點，跌105點，低水180點，成交24,387張。

●聯儲局主席鮑威爾周一(10日)公布為美國國會聽證會準備的講話內容，指美國經濟正以多年來最快的速度擴張。

●摩根大通行政總裁戴蒙：如果美國今年只加息4次，他會感到非常驚訝。

●蘋果公司(Apple Inc.)周一表示，去年平安夜和新年期間，App Store銷售額按年錄得雙位數增幅，並創紀錄新高。

●紐約2月期油收報每桶78.23美元，跌67美仙或0.85%；布蘭特3月期油收報每桶80.87美元，跌88美仙或1.07%。

●科技巨擘微軟(Microsoft)周一警告稱，在蘋果公司(Apple Inc.)的電腦作業系統macOS中發現了一個新漏洞，稱「powerdir」。

●紐約2月期金收報每安士1,798美元，升近0.1%。

●英國富時100指數收報7,445點，跌40點或0.53%；法國CAC指數收報7,115點，跌103點或1.44%；德國DAX指數收報15,768點，跌179點或1.13%。

●世茂集團發布澄清公告，指截至2022年1月11日，公司並無到期應付的資產擔保證券。公司並未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協議；另正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論，在合適條件下會考慮出售部分資產以降低集團的負債。