歌禮製藥完成ASC42臨床試驗首例患者給藥

該II期臨床試驗是一項多中心、隨機、單盲、安慰劑對照的中國臨床試驗，以評估ASC42片與恩替卡韋和聚乙二醇干擾素α-2a聯用在慢性乙型肝炎患者中的安全性和有效性。約45名慢性乙型肝炎患者將入組並接受1日1次口服ASC42片(10mg或15mg)或安慰劑，並與恩替卡韋(0.5mg，口服1日1次)和聚乙二醇干擾素α-2a(180μg，皮下注射1周1次)聯合治療12周，在12周治療期和24周隨訪期內，檢測血清乙肝表面抗原(HBsAg)和乙肝病毒(HBV)前基因組RNA(pgRNA)相較基線的變化。

ASC42是一款由公司完全自主研發、有望成為同類最佳的新型高效選擇性非甾類法尼醇X受體(FXR)激動劑。ASC42美國I期臨床試驗表明，在人體有效劑量15mg、1日1次、為期14天的治療過程中，未觀察到瘙癢症狀，且低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)維持正常水平。同時，FXR靶向激活的生物標誌物成纖維細胞生長因子19(FGF19)在給藥第14天時的增幅高達1,78%，7α-羥基-4-膽甾烯-3-酮(C4)在給藥第14天時的降幅高達91%。

作為一款FXR激動劑，ASC42對乙肝病毒(HBV)具有獨特的作用機制：ASC42可抑制HBV cccDNA轉錄為HBV RNA，進而抑制HBV RNA翻譯為HBsAg。同時，ASC42可能會降低HBV cccDNA的穩定性。體外人原代肝細胞(PHH)研究和小鼠腺相關病毒介導的乙肝病毒(AAV-HBV)感染研究均顯示，ASC42對HBsAg和HBV pgRNA具有顯著的抑制作用，表明ASC42有望實現慢性乙型肝炎功能性治愈。