【高盛推介】阿里巴巴回吐落後大市 資金部署好倉
2022年01月11日 10:17
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(10日)回調，周二(11日)早段再度回吐。現報124.7港元，跌約2.3%，落後大市。有券商指阿里宣布調整架構以更好地結合淘寶及天貓，對有關整合於市場復甦下的潛在業績加強感到樂觀。該行並料阿里第3財季收入達2,431億元人民幣，按年升10%，維持對其「買入」評級，目標價210元。
觀察個股輪證資金流向，周一資金轉向部署好倉，認購證錄得約500萬元資金流入。周一流入牛證的資金有約240萬元，並較集中在106元以上貼價收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約900萬元。周一流入熊證的資金較集中在138元收回區域的產品。
觀察市場上的認購證，可見行使價141元條款的產品已累積大量街貨，若股價反彈不少投資者將會沽貨獲利，從而影響輪價表現。投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意低街貨阿里購(19725)，且為50兌1的高敏感度選擇。貼價選擇可留意年期約5個月的阿里購(17536)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(66706)，遠牛選擇可留意阿里牛(57700)，與現價有約10及17元收回距離。
阿里購19725，行使價148.98元，2022年5月26日到期，實際槓桿5.8倍，高槓桿、低街貨，50兌1高敏感度。
阿里購17536，行使價128.98元，2022年6月23日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
阿里牛66706，收回價115元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛57700，收回價108元，行使價106元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.6倍，高槓桿、低街貨。
阿里熊67165，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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