陳炳強：港股短期難突破24500關
2022年01月11日 11:01
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資深股評人陳炳強表示，恒指仍缺乏動力，料在24,500點技術遇阻。不過，該阻力位並非牢不可破，若有利好消息，便有望突破。如外圍消息方面，需留意Omicron變種病毒會否嚴重阻礙經濟重啟。至於內地消息方面，則需留意經濟數據是否做好，以及反壟斷措施會否有緩和迹象。然而，以上種種短期內難有好消息，預期恒指在23,000至24,500點區間波動。
另外，環球注視通脹發展，以及聯儲局收水速度和加息時間表。陳指出，美國10年期債息雖然曾升至1.8厘以上，但不一定會打擊環球股市。不過，他亦指出，息口上升對高估值股份和增長股壓力較大。因此，在港上市的高增長股，包括ATMX等將會受壓，而這些股份同時受內地監管壓力影響。因此，他認為現時吸納該類股份仍然尚早。不過，若要從中選股，他優先推薦小米集團(01810)，因該股的監管壓力最小。
至於美國非農增職雖較市場預期遜色，但時薪則較預期高，陳表示，這反映通脹高企。聯儲局有機會加快收水，債息料將持續上升，息差將拉闊，利好銀行金融股利潤率。另外，他指出，假如Omicron變種病毒危害無想像中大，經濟將提速增長，同樣有利銀行。因此，他認為可憧憬國際金融股，滙豐控股(00005)股價可上試55元。