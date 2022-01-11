陳炳強：港股短期難突破24500關

資深股評人陳炳強表示，恒指仍缺乏動力，料在24,500點技術遇阻。不過，該阻力位並非牢不可破，若有利好消息，便有望突破。如外圍消息方面，需留意Omicron變種病毒會否嚴重阻礙經濟重啟。至於內地消息方面，則需留意經濟數據是否做好，以及反壟斷措施會否有緩和迹象。然而，以上種種短期內難有好消息，預期恒指在23,000至24,500點區間波動。