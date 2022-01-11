【高盛推介】友邦失守80元 趁低吸納留意貼價購證
2022年01月11日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險近日表現受壓，自年初起金融股受支持，唯獨友邦股價表現落後，周二(11日)開市隨即失守80港元水平，最低見78.55元。現報78.7元，跌約1.6%。有券商料恒指今年上半年將回升至26,000點，年底目標為28,000點。該行並列出中資股首選，當中友邦包括在內。
觀察個股輪證資金流向，友邦認購證於周一(10日)獲資金轉向流入，有約100萬元。牛熊證方面，牛證於周一繼續獲資金流入，有約90萬元，並較集中在74元收回區域的產品。周一流入熊證的資金集中在84元收回區域的產品。
投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價90元以下產品中，槓桿最高之一的友邦購(12917)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨友邦購(19987)。牛證方面可留意屬遠牛的友邦牛(59639)，與現價有約7元收回距離。
友邦購12917，行使價88元，2022年9月23日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、行使價90元以下產品中，槓桿最高之一。
友邦購19987，行使價97元，2022年6月8日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿、低街貨。
友邦牛59639，收回價72元，行使價71.4元，換股比率100，槓桿比率10.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽12479，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.9倍，低面值、長年期。
友邦熊64171，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，槓桿比率11.0倍，高槓桿近熊。
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