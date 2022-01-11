【產經直播】增強組合防守力買高息ETF？

港股連升三日後，恒指周二(11日)表現反覆，到底仲有無條件突破阻力位，升多一浸？隔晚美股則極為波動，三大指數早段急挫，但後來收復不少失地，其中納指更由急插轉微升收市，對投資者有無啟示？

另外，在剛閉幕的拉斯維加斯CES消費電子展2022上，自動駕駛發展成焦點之一，通用汽車及英特爾旗下的無人駕駛技術企業Mobileye均表示，數年內推無人駕駛車至消費者市場；NVIDIA亦發布新一代自動駕駛平台DRIVE Hyperion 8。車廠以至晶片公司都全力推進自動駕駛技術，自動駕駛時代即將來臨？投資應如何部署？

比特幣隔晚曾瀉逾6％，一度失守4萬美元大關，市場憂慮仍未見底，拖累個別金融科技股。不過虛擬貨幣只是金融科技其中一環，想部署金融科技主題可採取甚麼策略？

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