道期牛皮 比特幣企4.2萬美元
2022年01月11日 16:12
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美匯指數報95.84；港匯見7.7968；離岸人民幣(CNH)報6.3801；美元兌日圓報115.27；歐元企1.1344，英鎊處1.3616。金價報1,808美元。布油報81.48美元，紐油報78.91美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨升3點。
●恒生指數全日收報23,739點，跌7點或0.03%。國企指數收報8,369點，升3點或0.04%；科技指數收報5,619點，跌5點或0.1%。主板成交1,296億港元。滙豐續破頂，股價逼近52元，全日漲0.48%，報51.95元。https://bit.ly/3nA7DPx https://bit.ly/3nA7DPx
-騰訊音樂管理層調整，國際化業務由梁柱負責。
-瑞信看好舜宇光學，降瑞聲目標價。
●滬綜指收跌26點，舶舶製造股領挫3.3%，飛機製造股跌逾3%，石油股跌2%。https://bit.ly/3GjHThm
●中國經濟：
-內地今年擬發行3.65萬億人幣地方政府新增專項債。
-內地倡常態化開展藥品及高值醫用耗材集中帶量採購。
-住建部：擴大保障性租賃住房供給，發展共有產權住房。
-深圳今年第一盤銷情慘淡，傳開售10天僅售1伙。
●外資出走！在港設地區總部美企數量降至18年新低。
●鱷王高見！美國要學習內地推動「共同富裕」。
●戴蒙：聯儲局今年加息或多過4次，恐引發美股急劇波動。
●美國肉廠缺勤率上升，打邊爐要捱貴牛！
●不可不知！阿里達摩院發表《2022十大科技趨勢預測》。
●陳茂波：未來料更多中概股回歸，續拓離岸人民幣生態。
●虛擬貨幣：
-摩通：僅5%客戶仍信比特幣今年可見10萬美元。
-傳奇基金經理：半份身家已投入虛擬貨幣資產。
-虛幣交易所CEO：不認為虛擬貨幣將蠶食全球金融體系。
●Sensor Tower：去年8款手遊全球收入逾10億美元。
●IMF任命Pierre-Olivier Gourinchas為首席經濟學家。