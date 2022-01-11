Apple元宇宙裝置未見影　郭明錤：已經領先對手2至3年

元宇宙產業是科技巨頭的兵家必爭之地，外媒報道，有最強蘋果分析師之稱的天風國際分析師郭明錤表示，蘋果公司(Apple Inc.)的可應用於元宇宙的頭戴裝置運算力領先競爭對手約2至3年。

雖然Apple尚未發布AR/MR裝置，惟郭明錤透露Apple的AR/MR裝置將採用雙ABF載板，配備由4納米與5納米生產的雙CPU，CPU與ABF載板目前分別由台積電與欣興獨家開發。

報告預測，Apple的AR/MR頭戴裝置在2023、2024與2025年出貨量分別為300萬部、800至1,000萬部，及1,500至2,000萬部。因此蘋果公司AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024與2025年創造600萬片、1,600至2000萬片與3,000至4,000萬片ABF載板需求。

報告特別強調，蘋果公司的頭戴裝置運算力預料可以領先競爭對手的產品約2至3年，但其運算能力受制於晶片設計商高通。目前高通的AR/VR頭戴裝置的晶片主要流方案運算能力僅為手機等級，能達到PC/Mac等級的晶片仍至少須等到2023年