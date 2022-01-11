中海油預告派特別息　擬今年起3年全年派息不少於70仙

不僅如此，中海油公布今年將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。此外，為確保股東回報，中海油將會在獲股東大會批准的前提下，2022年至2024年全年股息支付率預計將不低於40%，「無論本公司的經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計不低於每股70港仙」。

以周二(11日)收市價計算，中海油今年預測股息回報率將會高達8.16厘，傲視大量藍籌。

中海油預告2021年油氣淨產量約為5.7億桶，不但是公司上市以來新高，也會超額完成目標，同時將2022年油氣淨產量目標提高1,000萬桶至介乎6億至6.1億桶油當量，其中中國約69%、海外約佔31%。2023年目標則維持在6.4億至6.5億桶油當量不變，新增的2024年目標則設於6.8億至6.9億桶油當量。

中國政府早於2019年便展開所謂「7年行動計劃」，要求國營油企全力「增儲上產」，保障國家油氣供應，跟美國現屆政府自己限產而叫石油輸出國組織和盟國(OPEC+)增產的奇怪做法不同。專注上游油氣開發的中海油2022年資本開支預算為900億至1,000億元人民幣，其中勘探、開發、生產資本化和其他資本支出，預計分別佔約20%、57%、21%和2%，而2021年全年資本開支預期約為900億元人民幣。