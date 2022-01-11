金管局再延長「預先批核還息不還本」計劃90天

香港金融管理局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃（計劃）下貿易融資貸款還款期90天。

金管局指出，變種新型冠狀病毒病在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素。同時，全球供應鏈持續緊張，亦令受疫情嚴重影響企業面臨較大壓力。有見及此，協調機制決定再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天至今年4月底。至於計劃在今年4月底全面到期的後續安排，金管局和協調機制正整體考慮如何在顧及銀行風險管理需要和支援仍受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶如有需要，在今年2至4月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天再次延長，中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，面對變種新冠病毒疫情急速變化，受影響的企業持續面對經營壓力。中銀香港將持續透過多項金融支持措施及數碼化銀行服務，協助中小企應對營商環境的挑戰。

滙豐表示，歡迎再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天，在目前不斷變化的疫情下，為商界提供適切支持。該行會繼續協助企業應對市場挑戰以及全球供應鏈緊張情況，並按客戶所需提供相關支援。