中海油：料石油需求回升　未來3年油價高至70美元以上

中海油去年10月以來，相繼自紐約證券交易所、多倫多交易所退市，徐指出，被美國制裁對公司生產和經營沒有任何影響，但對其資本市場表現影響很大，包括其股價大幅波動，以及失去來自歐美國家的股東。公司今年將回購H股，並保證一年兩次派息、派息率等，期望能修復股價，以及目前被嚴重低估的市值。

集團首席財務官謝尉志表示，中海油回A相關工作正有條不紊地推進，目前正待有關機構審批，未能提供具體上市時間表，但整體進展順利。

徐可強又指，預期中海油國內原油產量將在2030年達峰，增至6,000萬噸後穩定產量，較國家整體產量提早5年達最高峰，並預期今年產量仍可高於佔國家全年產量80%的目標；到2035年中海油國內天然氣產量則達到400億立方米的峰值。