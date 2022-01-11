中海油：料石油需求回升 未來3年油價高至70美元以上
2022年01月11日 19:25
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徐可強
中國海洋石油(00883)首席執行官徐可強表示，預期今年全球石油需求將恢復到疫情前水平，供需維持在「緊平衡」的狀態，料未來3年國際油價將在70美元以上，但還有多個不可控因素影響油價走勢，包括疫情發展、全球經濟復甦步伐、地緣政治等，集團會透過加強成本管控，抵銷油價方面的風險。
中海油去年10月以來，相繼自紐約證券交易所、多倫多交易所退市，徐指出，被美國制裁對公司生產和經營沒有任何影響，但對其資本市場表現影響很大，包括其股價大幅波動，以及失去來自歐美國家的股東。公司今年將回購H股，並保證一年兩次派息、派息率等，期望能修復股價，以及目前被嚴重低估的市值。
集團首席財務官謝尉志表示，中海油回A相關工作正有條不紊地推進，目前正待有關機構審批，未能提供具體上市時間表，但整體進展順利。
徐可強又指，預期中海油國內原油產量將在2030年達峰，增至6,000萬噸後穩定產量，較國家整體產量提早5年達最高峰，並預期今年產量仍可高於佔國家全年產量80%的目標；到2035年中海油國內天然氣產量則達到400億立方米的峰值。