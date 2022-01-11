經絡按揭轉介料未來高成數按揭需求仍殷切

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券公司資料，去年12月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為4,060宗，按月減少288宗或6.6%；金額為221.32億元，按月減少23.57億元或9.6%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明料，未來以高成數按揭入市的需求仍然殷切。

期內新取用按揭保險計劃貸款宗數為2,084宗，按月增加258宗或14.1%，宗數連跌2月後回升；金額為119.69億元，按月增加15.4億元或14.8%。

對比去年同期，去年12月份新批出按揭保險計劃貸款宗數按年增加182宗或4.7%；金額按年增加5.71億元或2.6%。同期新取用按揭保險計劃貸款宗數按年增加387宗或22.8%；金額按年增25.26億元或26.7%。

曹指，去年全年新批出及新取用按保宗數及金額均創年度新高，而香港金融管理局住宅按揭統計亦顯示平均按揭貸款金額一直維持歷史高水平，反映買家對高成數按揭有一定需求。據差估署最新數字顯示，去年首11個月私人住宅售價指數累升3.05%，全年樓價更有望創歷史新高。在「樓價上升」及「新按保政策帶動」兩大因素底下，料未來高成數按揭入市需求仍殷切。