內地實現碳中和資金缺口數百萬億元　金融機構料受惠

中國提出2030年碳達峰及2060年碳中和的「雙碳」目標，海通國際首席經濟學家孫明春出席亞洲金融論壇時表示，中國要實現碳中和，未來三十年將需要數百萬億元的投資，而金融機構受惠於更多綠色資產推出，並可以關注碳市場及轉型金融。

他提到，碳市場和碳交易是對減少碳排放表現優異企業的一個重要正面的激勵機制，由市場推動各行各業節能減碳。金融機構可以積極參與及推動碳市場的建設，並加強碳市場的金融屬性。另外，金融機構可以為為轉型中、且處於困境中的公司，例如煤電等高碳排放量的企業提供融資，幫助他們加快轉型，也有利於支持整體經濟順利向低碳經濟過渡。

孫氏指，中國的金融機構應該率先實現營運碳中和，因金融機構財務實力比較強，減排的成本完全是可承受，並應積極開展各類綠色金融業務，降低自身在投資及融資活動中的碳足迹，以助其他行業低碳發展，並實現資產層面的碳中和。

談及中國綠色信貸行業狀況時，孫明春表示，中國的綠色信貸是相對比較成熟的產品，而中國人民銀行及發改委也公布了綠色產業名單，令得金融機構在提供綠色貸款時有章可循，認為監管機構、金融機構和企業加強交流，可以加快綠色金融的推廣，促進企業盡早實現碳中和。